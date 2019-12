Ticketprijzen tegen AS Roma schieten bij veel supporters in verkeerde keelgat Sabine Van Damme

18 december 2019

16u23 22 Gent Abonnees van KAA Gent kunnen vanaf vandaag tickets kopen voor de thuismatch van Gent tegen AS Roma, op 27 februari. Voor de tribunes 2 (spionkop) en 4 (familietribune) wordt 35 euro gevraagd, maar voor alle andere plaatsen is de prijs 75 euro. Veel te veel, vinden de supporters.

Doorgaans zijn de prijzen aan de zijkanten van de tribunes 1 en 3 goedkoper dan die in het midden, maar voor deze match is dat niet het geval. Er zijn ook geen ‘kindertarieven’ voor jongeren die niet in de familietribune zitten. Bovendien heeft de UEFA ook nog eens een aantal plaatsen opgeëist, waardoor niet alle abonnees van tribune 4 aanspraak kunnen maken op ‘hun’ plaats achter de goal. En dus staat de Facebookpagina van de Supportersfederatie vol boze reacties.

Maar bij KAA Gent worden de prijzen verdedigd. 35 euro en zelfs 75 euro valt best mee voor een topaffiche, vinden ze daar. En het is goedkoper dan toen tegen Tottenham. Bovendien kregen de abonnees ook al drie gratis wedstrijden cadeau, de galamatch tegen AZ Alkmaar en de twee eerste wedstrijden in de voorronde van de UEFA League.