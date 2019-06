Ticket-loos systeem Reep draait helemaal in de soep Sabine Van Damme

25 juni 2019

18u59 0 Gent Het futuristische, nieuwe parkeersysteem in Parking Reep heeft zijn start volledig gemist. Nadat er eerst problemen waren met auto’s die niet binnen raakten, waren er daarna ook problemen met auto’s die niet meer weg konden, omdat de nummerplaat uit het systeem verdwenen bleek.

De stewards aan de ingang van de parking Reep hebben vandaag hun bezigheid gehad. Sinds vandaag werkt Parking Reep zonder ticketjes, maar met nummerplaatherkenning. Je rijdt binnen, een camera scant je nummerplaat, en de bareel opent. Op de betaalautomaat voer je bij het weggaan gewoon je nummerplaat in, je betaalt, en de camera aan de uitgang herkent je plaat en laat je door. In theorie dan toch.

“Toen wij vanmiddag de parking inreden, was er geen probleem met de bareel, die ging gewoon open”, vertelt Liese Lattrez. “Stewards legden het systeem uit. De parking stond wel helemaal vol met een lange file van auto’s die niet buiten raakten. Toen wij na een bezoek aan de stad terugkeerden, voerden we onze nummerplaat in op de betaalautomaat, maar we kregen de boodschap dat onze nummerplaat niet herkend werd. Ook aan een andere betaalautomaat kregen we dezelfde boodschap.”

“We zijn dan naar het loket gegaan. Daar moesten we wel 10 keer onze nummerplaat opgeven, terwijl de bediende daar op zoek ging in een excel-file, maar onze nummerplaat werd niet gevonden. Dan wilden ze weten hoe lang we daar al stonden. Of dat nu een uur was, of anderhalf uur, dat wisten we zelf niet. Wij wilden gewoon weg. Dan luidde het: rij naar de slagboom, en knipper met de lichten. Ze hebben ons dan uiteindelijk gewoon laten buiten rijden, zonder betalen. Maar dat heeft ons ruim een half uur gekost, waardoor we onze trein naar Brussel gemist hebben. Leuk is anders.”