Tibo Ceulers verkozen tot student-ondernemer van het jaar: “Als ik de sprong niet had gewaagd, had ik nooit gestaan waar ik nu sta” Jill Dhondt

15 mei 2020

18u17 18 Gent De uitreikingen van de Gentrepreneur Awards verliepen dit jaar wat anders dan de negen vorige edities. De genomineerden kwamen samen in een videogesprek, en kregen zo te horen wie de winnaar was. Vanavond werd Tibo Ceulers (22) op deze manier uitgeroepen tot student-ondernemer van het jaar.

De Gentrepreneur Awards bestaan uit vier subcategorieën en één hoofdprijs. De winnaars van de subcategorieën werden de voorbije dagen telkens op een andere manier bekendgemaakt. Vanavond was de hoofdprijs aan de beurt, en zorgden de organisatoren van de Gentrepreneur Awards voor de meest feestelijke bekendmaking. Tibo Ceulers kwam te weten dat hij de student-ondernemer van het jaar is toen zijn ouders, zijn vriendin en haar ouders kwamen binnengestormd in zijn kamer met feesthoedjes en confetti.

Tibo zit momenteel in een schakeljaar communicatiewetenschappen, afstudeerrichting film en televisie, en runt intussen zijn tweede onderneming. PIC@MEDIA is de naam van zijn productiehuis dat zowel fotografie, videografie, grafisch ontwerp als sociale media marketing aanlevert voor bedrijven en particulieren. Nachtleven is Tibo zijn specialiteit, maar hij neemt andere opdrachten even graag aan, zoals een trouw of een geboorte. “Als iemand komt met een idee, ga ik altijd ‘ja’ zeggen.”

Duwtje in de rug

Door te winnen hoopt Tibo dat hij andere studenten kan overtuigen om hun passie na te jagen. “Toen ik mijn eerste onderneming wou opstarten, vond ik daar weinig info over terug. Het was onduidelijk hoe ik kon starten, hoeveel dat zou kosten, en wat je allemaal moet doen. Door al die vragen heb ik lang getwijfeld om de stap te zetten, terwijl ik normaal niet zo een twijfelaar ben. Die problemen die je verhinderen om te springen, wil ik helpen voorkomen bij toekomstige student-ondernemers. Ik wil hen ook meegeven dat als ze een idee hebben, ze er gewoon voor moeten gaan. Je hebt niets te verliezen. Als ik de sprong niet had gewaagd, had ik nooit gestaan waar ik nu sta, en de Gentrepreneur Awards niet gewonnen.”