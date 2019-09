Thuistaal De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

27 september 2019

Ik dacht deze week terug aan de woorden van Abdil, mijn Turkse vriend en tot voor een paar jaren met voorsprong de beste ober van de Sleepstraat. Hij had het er vaak over dat ober niet zozeer zijn beroep dan wel zijn lot was. Als allochtoon van de derde generatie kwam hij terecht op een concentratieschool waar alle leerlingen van Turkse origine waren. “Niet allemaal, er zat ook 1 Afrikaan in onze klas”, knipoogde hij. Abdil wou graag een andere job om eens een avond en een weekend bij zijn gezin te kunnen doorbrengen. “Maar mijn Nederlands is niet goed genoeg”, zei hij. Ik heb hem ooit eens geholpen met een in stadhuis-Nederlands opgesteld document waar ik zelf geen rechte kant aan kreeg. Ik vertaalde het en hij begreep het meteen beter dan ik. Om maar te zeggen dat Abdil een intelligente kerel was en dat hij enkel worstelde met de taal. Hij heeft zich intussen bijgeschoold en heeft een andere job, maar had hij het Nederlands eerder onder de knie gekregen, hij had al die moeite niet moeten doen. Bovenstaande schoot me te binnen toen ik las dat schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) het gebruik van de thuistaal op school wil aanmoedigen. “Met tips en tools voor de leerkrachten.” Jonge allochtoontjes van de vierde en vijfde generatie hoeven dus geen Nederlands te leren zoals het hoort en ook hun ouders worden niet gemotiveerd om hen nu en dan in het Nederlands te helpen. Begrijpen wie kan! Al wie zich daar openlijk aan ergert, wordt door de schepen verweten te polariseren. Gek hoe haar partij altijd met zulke woorden schermt als iemand het niet met hen eens is. Niet gehinderd door ook maar enige ervaring in het onderwijs, zet Groene Elke de toekomst van heel veel Gentenaars met vreemde roots op het spel. Als u vindt dat ik door dit stukje polariseer, mevrouw de schepen, dan is dat met plezier gedaan