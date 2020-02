Thomas Naessens, die aftrap mocht geven bij de Ladies, overleden Sabine Van Damme

07 februari 2020

10u51 0 Gent Thomas Naessens, Buffalo in hart en nieren, is overleden. Op 26 januari mocht hij nog de aftrap geven van de halve finale van de Beker van België bij de KAA Gent Ladies, een moment waar hij intens van genoot.

Het was zijn goede vriend Steff De Graeve die de aftrap had kunnen regelen. Met de supportersclub Nie Pleuje maakten ze er een hele uitstap van, met eten voor de match. Thomas genoot, want hij wist perfect hoe ziek hij was, maar dat het zo snel zou gaan, had niemand verwacht. Vorig jaar werd vlak na nieuwjaar leukemie bij hem vastgesteld. Een eerste behandeling sloeg aan, maar Thomas herviel en wist sinds eind november dat hij niet meer kon genezen. Hij had er vrede mee, vertelde hij, hij vond het veel erger voor zijn vader en zijn zus die zouden achterblijven, nadat ze ook de mama van het gezin al aan kanker verloren waren. Thomas zou dit jaar 30 geworden zijn.

De redactie wenst zijn familie en vrienden veel sterkte.