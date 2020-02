Thibault (4,5) kan zich uitdrukken dankzij spraakcomputer van Gents bedrijf Jill Dhondt

04 februari 2020

20u27 0 Gent De jonge Thibault (4,5) uit Drongen heeft het Koolen-de Vriessyndroom waardoor hij (nog) niet kan spreken. Omdat hij veel wou zeggen, maar niet werd begrepen, geraakt hij gefrustreerd. De spraakcomputer ‘Vibe’ van het Gents bedrijf Jabbla helpt Thibault sinds kort om zich uit te drukken.

“Hoewel het goed ging met Thibault, bleef taal een struikelblok”, zegt Kris De Smet, mama van Thibault. “Om hem te helpen communiceren hebben we samen met onze logopediste naar een hulpmiddel gezocht. Thibault heeft namelijk een zeer goed taalbegrip, maar een zwakke taalproductie. Concreet kan je zeggen dat hij veel begrijpt, maar niet veel meer kan uitbrengen dan ‘mama’, ‘papa’ en een handvol klanken. Kindjes die veel begrijpen willen automatisch veel vertellen. Wanneer ze dat niet kunnen of niet begrepen worden, kan dat tot frustraties leiden. Dat merkten we op bij Thibault, waardoor we wilden starten met de computer.”

Achttal soorten

Kris kwam terecht bij Jabbla, het enige bedrijf in ons land dat spraakcomputers maakt. Iedereen die problemen ervaart met spreken, gaande van ALS-patiënten tot kinderen met een motorische beperking, kan er terecht. De techneuten verkopen een achttal soorten, van heel compacte toestellen tot zwaardere modellen. De software stellen ze volledig af op de gebruiker. Op het document van Thibault staan drie kolommen: links staan er onderwerpen, in het midden losse woorden en rechts hulpzinnetjes als ‘mag ik’ en ‘ik wil’.

“Het handige aan het systeem is dat je het zelf kan uitbreiden”, zegt Kris. “Zo heb ik een tabblad bijgemaakt met familieleden en klasvriendjes. De logopediste is aan een agenda bezig zodat Thibault steeds kan zien welke dag het is en welke activiteiten er op het programma staan.”

Eindelijk

“Thibault is heel fier op zijn spraakcomputer, of praatcomputer zoals zijn broer Guillaume zegt. Als zijn juf ’s morgens aan de kindjes vraagt wat voor weer het is, kan Thibault nu ook vertellen over zon of regen. Hij is zo trots dat hij zijn verhaal kan doen als de juf hem iets vraagt en dat de andere kindjes rond zijn tablet komen zitten om naar hem te luisteren. De stem van de computer is wat minder, omdat er enkel keuze is tussen een heel serieuze vrouwenstem of een te diepe mannensten, beide vreemd voor een kind. Ik hoop dat er voor de volgende software-update kinderstemmen worden toegevoegd.”

Kris hoopt andere ouders met een gelijkaardige problematiek te inspireren. “Het document van Thibault op punt zetten heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar nu hebben we een heel fijn systeem waar we nog jaren genot van zullen hebben.”

