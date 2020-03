Therapie op afstand: “Er is meer dan ooit nood aan een luisterend oor” Jill Dhondt

27 maart 2020

13u10 6 Gent De corona-uitbraak legt een grote druk op onze fysieke, maar ook mentale gezondheid. Naar een therapeut gaan is geen optie tijdens de maatregelen, daarom bieden Gentse psychologen therapie op afstand.

Tijdens de coronamaatregelen kampen meer mensen met angst, stress, onzekerheden en paniekaanvallen. Bovendien leven gezinnen op dit moment erg dicht op elkaar, wat oude en nieuwe pijnpunten naar boven kan brengen. Makkelijke toegang tot psychologische hulp is meer dan ooit nodig.

Veel therapeuten en psychologen schakelden daarom over naar online therapie. Op deze manier kunnen mensen vanuit hun huis gesteund worden, en hopelijk rust vinden. Het is echter een uitdaging om de juiste therapeut te vinden, ook buiten coronatijden. De doorverwijswebsites vindeentherapeut.be en vind-een-Psycholoog.be stelden een overzicht op van de duizend therapeuten en psychologen die nog op afstand werken. De bezoekers kunnen zelf kiezen via welk medium ze het liefste geholpen worden.

Meer info op www.vindeentherapeut.be en www.vind-een-psycholoog.be.