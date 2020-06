Theaterstuk ‘Happiness’ van Camping Sunset: 3 x kijken voor de prijs van 1 Redactie

17 juni 2020

12u41 0 Gent Het spelerscollectief Camping Sunset komt eind deze zomer uit zijn kot met de voorstelling ‘Happiness’, naar de gelijknamige film uit 1998. Bijzonder aan Camping Sunset is dat de toeschouwers deel uitmaken van het creatieproces, en daarom met 1 ticket 3 keer kunnen komen kijken.

Aan de vooravond van een nieuw, ‘coronaproof’ theaterseizoen presenteert het Gentse kunstencentrum CAMPO ‘Happiness’, de nieuwe voorstelling van Camping Sunset. Dit spelerscollectief van vijftien acteurs die samen aan KASK drama studeerden, liet zich vorig jaar al opmerken tijdens het TheaterFestival. Eind deze zomer spelen ze ‘Happiness’, naar de gelijknamige film van Todd Solondz. Happiness’ is een zwarte komedie met onder meer pedofilie als thema.

Bijzonder aan Camping Sunset is dat de theatergroep langer speelt dan repeteert. Na twee weken repeteren worden de spelers voor de leeuwen geworpen. Toeschouwers worden uitgenodigd om deel te zijn van het proces, en daarom kunnen ze met één ticket tot driemaal komen kijken. Op die manier ziet het publiek acteurs en voorstelling evolueren gedurende de speelperiode van drie weken.

Dat deze aanpak werkt, bewijst de recente nominatie voor ‘Meest Gewaardeerd Samenspel’ van De Acteursgilde voor hun voorstelling van vorig jaar, ‘Zomergasten’, op locatie aan de Oude Dokken. Dit jaar heeft Camping Sunset met de site van De Wasserij in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg opnieuw een inspirerende plek gevonden.

Coronaproof

Social distancing is de norm voor de spelers, die zich in het decor van het semi-openluchttheater van De Wasserij kunnen bedienen van hoeken, kantjes, etages en nissen. Het publiek blijft veilig via online ticketverkoop, anderhalve meter afstand tussen de theaterzitjes en een aangepaste circulatie.

‘Happiness’ door Camping Sunset, 25/8 t/m 12/9/2020 - De Wasserij, Toekomststraat 38, 9040 Gent. Ticketverkoop start online vandaag, woensdag 17 juni, via www.campo.nu.