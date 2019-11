Theaterschool Stijn Brouns weg uit Sint-Coletakerk, na ‘pesterijen van rusthuis en nonnen’ Sabine Van Damme

22 november 2019

18u09 0 Gent Het Theater- en filminstituut Stijn Brouns trekt weg uit de Sint-Coletakerk, ‘na aanhoudende pesterijen van het naburige rusthuis en de kloosterzusters’. “Op de meest onmogelijke momenten maakten zij plots gebruik van ‘onze’ ruimte, er verdween gerief, posters werden weggehaald, het hield nooit op”, zegt Brouns. De stad bevestigt de problemen. Brouns trekt nu naar de kapel aan de Sint-Kwintensberg, het rusthuis palmt de kerk in voor een eigen culturele werking.

Iets meer dan 2 jaar geleden kwam er een herbestemming voor de Sint-Coletakerk in de Sint-Coletastraat. Stijn Brouns nam er zijn intrek met zijn theaterschool, een klein deel van de kerk werd niet ontwijd, en zou in gebruik blijven voor liturgische diensten en voor het aanpalende woonzorgcentrum Sint-Coleta, waar ook nog een aantal kloosterzusters aan verboden zijn. Bedoeling was in onderling overleg te gaan samenwerken. Er kwam een erfpacht voor 99 jaar aan de nieuw opgerichte vzw Ligare, waar zowel Brouns als het Woonzorgcentrum in zaten.

Maar twee jaar later is de liefde over. “Ik ben uit de vzw Ligare gestapt”, zegt Brouns, geruggesteund door zijn docenten Anton Coghen en Veerle Luts, “en op 30 november verhuist de Theaterschool naar de Sint-Kwintenskapel. Wat wij daar hebben meegemaakt, tart elke verbeelding. De aanhoudende pesterijen door de mensen van het rusthuis kunnen we niet langer verdragen. Gerief dat verdween, posters die werden afgescheurd, onze ruimte die vlak voor een theatervoorstelling ‘plots’ was ingenomen voor een receptie van het rusthuis waarbij onze volledige opstelling aan de kant was geschoven, het hield niet op. Op de dag dat ik een antiekveiling organiseer kwam plots monumentenzorg langs, omdat de nonnen hen hadden gemeld dat ik de bescherde beelden van de kerk aan het verkopen was. Het was altijd wel iets. Op den duur hebben we camera’s geïnstalleerd, en zeven (!) sloten gehangen aan het lokaal waar we ons gerief opborgen.”

Pijnlijk detail: de Theaterkathedraal ontving 80.000 euro subsidies van de stad. Die ging naar de vzw Ligare, en dus niet naar Brouns zelf. En die vzw Ligare, nu dus enkel nog het rusthuis, heeft een eigen culturele werking opgestart, onder de naam Cultuur Colette. Zij palmen nu de volledige kerk in. “Ik voel mij misbruikt”, zegt Brouns. “Ik heb subsidies binnengehaald waar zij nu mee aan de haal gaan.”

Bij de stad bevestigen ze het verhaal. “Ik heb inderdaad al die signalen opgevangen”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “Maar ik moet vaststellen dat de manier waarop de vzw Ligare is opgericht, misschien niet de beste is. Stijn Brouns en zijn theaterschool zijn uit die vzw gestapt, de subsidies zijn aan de vzw toegekend, niet aan hem persoonlijk.”

Bij het rusthuis houden ze zich op de vlakte. “De Theaterkathedraal heeft inderdaad beslist hun huur stop te zetten, en dus nemen wij die over”, zegt Luc Tanghe, gedelegeerd bestuurder van het rusthuis en voorzitter van de vzw Ligare. “Het klopt dat er problemen waren tussen de twee partijen, maar dat komt uiteraard van 2 kanten. Het woonzorgcentrum en de Theaterkathedraal hadden duidelijk een andere visie op het gebruik van de kerk. Met twee partijen één ruimte delen, is nooit makkelijk. Het woonzorgcentrum zal nu de huur van de kerk overnemen, en de culturele werking van Cultuur Colette verder uitdiepen via een jaarwerking, ook naar de senioren toe.”