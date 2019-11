Theaterplatform presenteert: “beste ‘Allo Allo’ op de Vlaamse planken” Sabine Van Damme

04 november 2019

10u04 0 Gent De druk ligt hoog bij Theaterplatform, want binnenkort brengen ze Alle Allo, en bezieler Johan Van Hoorde noemt het nu al ‘de beste versie van Allo Allo die ooit op de Vlaamse planken te zien was’.

Bijna iedereen kent Allo Allo, de 85-delige Britse komedieserie die van 1982 tot 1992 op de BBC werd uitgezonden. Ook in Vlaanderen was de reeks een groot succes. Van de serie werd ook een theaterstuk gemaakt, en dat gaat Theaterplatform nu brengen. Net zoals in de tv-serie fungeert het café van René en Edith als decor voor klungelig Frans verzet tijdens de oorlog, als lustoord van de Duitse bezetter en als ontmoetingsplaats voor de geheime affaires van René. Alle personages uit de tv-serie werden vakkundig door de auteurs Jeremy Lloyd en David Croft in het toneelstuk verwerkt met als rode draad: waar is toch dat schilderij van ‘de gevallen Madonna met de big boebies’?

Johan Van Hoorde, bezieler van Theaterplatform, neemt de regie van het stuk voor zijn rekening. “En het wordt de beste versie van Allo Allo die ooit op de Vlaamse planken te zien was”, belooft hij. Op de bühne van de Scala aan de Dendermondesteenweg staan ‘habitués’ zoals Lezz Wauters, Caressa De Vogelaere en Claude Marissael, maar ook ‘gastacteurs’, zoals Manuel Mùgica Gonzalez, de gepensioneerde politiewoordvoerder. Ook vaste waarde Monique De Bock zou meespelen, als Fanny de grootmoeder, maar zij wordt vervangen door Ann Fleur. Monique kwam lelijk ten val over een losliggende voetpadtegel en kan niet op de planken staan.

De avant-première van het stuk staat gepland op 14 november om 20 uur, de première een dag later op hetzelfde tijdstip. Dan zijn er nog voorstellingen op 16, 23, 29 en 30 november om 20 uur, en op 17 en 24 november en 1 december om 15 uur. Tickets: 19 euro, studenten 13 euro, senioren 17 euro.

Alle info en reserveren: www.scalaplatform.be of 09/228.87.20.