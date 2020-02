Theaterplatform Gent pakt uit met Franse komedie ‘Oscar’ Jill Dhondt

12 februari 2020

09u58 0 Gent De toneelvereniging Theaterplatform Gent presenteert met trots hun nieuwe voorstelling ‘Oscar’. Op het podium zullen Loes Van den Heuvel, Anthony Van Caeneghem, Johan Van Voorde en andere acteurs de Franse komedie tot leven brengen, onder de regie van Nadine De Rycke.

Meneer Barnier is een schatrijke zeepfabrikant. Hij is van plan om zijn verwende dochter Colette te koppelen aan de baron, hoewel zij meer oog heeft voor de chauffeur Oscar, een vrijgevochten jongeman die buiten gevolgen is bij haar vader. Ondertussen ontmoet de rechterhand van meneer Barnier, Christian, een meisje dat zich uitgeeft voor de andere dochter van zijn baas. Om een mooie bruidsschat te verzamelen vraagt Christian aan meneer Barnier voor opslag, wat hij na lang tegensputteren krijgt. Wanneer de zeepfabrikant echter verneemt dat Christian hem bestolen heeft voor drie ton, gaat de bal aan het rol. Doorheen de avond passeren echte en valse koffertjes met juwelen, zwangere dochters en vreemde masseurs de revue.

Het stuk ‘Oscar’ werd geschreven in de jaren 1960 door Claud-Georges-Ernest-Louis Magnier. Zijn script werd vooral bekend dankzij de verfilming met Louis de Funès in de hoofdrol, wat meer dan 600.000 toeschouwers naar Parijs lokte. De acteurs van Theaterplatform Gent willen het stuk nieuw leven in blazen, met de nodige humor en intrige.

Oscar speelt tussen 12 en 27 maart in Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163, Gent. Een kaart kost 21 euro, studenten en senioren krijgen korting.