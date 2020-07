The Starlings trappen Arena Zomerconcerten af Wietske Vos

10 juli 2020

22u16 0 Gent T om Dice en Kato Callebaut, samen The Starlings, stonden vanavond als eerste op het podium van de om Dice en Kato Callebaut, samen The Starlings, stonden vanavond als eerste op het podium van de Arena Zomerconcerten Dit nieuwe concertinitiatief vult tot 2 augustus 17 avonden lang een klein hoekje van de Ghelamco Arena.

Terwijl de avondzon de witte letters ‘KAA Gent’ laat oplichten op de eindeloze rijen lege stoelen in het voetbalstadion van AA Gent, is er in één hoek van het veld sprake van bescheiden ambiance. Op een klein podium aan de rand van het voetbalveld staan The Starlings te spelen voor een publiek van 350 mensen, netjes op afstand verspreid over de stoelen met een groene bol. “Je ervaart de arenasfeer, en toch in een intieme setting’, belooft de website van de Arena Zomerconcerten. Speciaal is het in ieder geval wel: in een zo goed als lege voetbaltempel met een handvol mensen een intiem concert van luisterliedjes bijwonen. (Lees verder onder de foto’s)

Liefde voor Muziek

Tom Dice kent u nog van zijn deelname aan het Eurosongfestival in 2010, Kato Callebaut werd tweede in ‘Idool’ 2011. Dice en Callebaut, de laatste op blote voeten, geven het beste van zichzelf met alleen piano, gitaar en hun beider stemmen. Het duo, nu vooral bekend van het tv-progamma ‘Liefde voor Muziek’, geniet van hun pas tweede optreden sinds de lockdown. Ze spelen een groot aantal nummers van hun album ‘Don’t look back’, dat voor een groot deel uit cover uit ‘Liefde voor Muziek’ (‘Over’ van Peter Van Laet en ‘For you’ van Gene Thomas) bestaat. Ook Springsteens ‘Dancing in the Dark’ passeert de revue, weliswaar in een veel tragere versie maar toch gewaagd. De beide stemmen doen soms bijna aan close harmony denken. The Starlings spelen 2 sets in Ghelamco vanavond, om 18u en om 21u.

Positief signaal

Het idee voor de Zomerconcerten komt van We People, een communicatiebureau voor live-events. We People beheert de Ghelamco Arena op voetballoze dagen met seminaries, b-2b evenementen en dergelijke. Stevens: “Vanuit onze bureaus zaten we te kijken naar die lege tribunes en kwamen we op het idee iets te organiseren. We willen een positief signaal geven naar de sector, de artiesten en de overheid: het is wel degelijk mogelijk een beleving te creëren en tegelijk de COVID-maatregelen te volgen.”

Hoewel het niet zo lijkt in die uitgestrekte arena, zijn voor dit concert 350 van de 400 kaartjes verkocht; de tweede set is bijna uitverkocht. Voor de andere concerten zijn nog tickets beschikbaar, al gaan voor de grote namen de laatste momenteel de deur uit. “Vanaf augustus mogen we tot 800 plaatsen gaan, maar we gaan dit bewust niet doen”, zegt Barbara Stevens, managing director van We People. “We willen het intiem houden en een nieuwe vorm van concertbeleving creëren. Voor de grote namen – Christoff bijvoorbeeld – gaan we tot 600, niet meer.” In Ghemaco Arena is er genoeg ruimte om de afstandregels te volgen, en een nieuw verluchtingssysteem zorgt ervoor dat het risico op besmetting nog kleiner wordt.

Komt er volgend jaar opnieuw een editie? Stevens: “We gaan evalueren, we zullen zien. Volgend jaar wordt misschien de grasmat in de Arena vervangen, dan zouden we het hele veld mogen gebruiken. Wie weet…”