The Jane in Gent: nieuwe pop-up in oude kerk is oase van rust in de binnenstad Jill Dhondt

14 september 2020

18u22 16 Gent Nu het einde van de meeste zomerbars in zicht is, krijgt Gent er een nieuwe pop-up bij: The Church. Zoals de naam al weggeeft, is het restaurant gelegen in de kerk en binnentuin van het hotel Monasterium Poortackere. Je kan er vanaf morgen terecht voor lunch, high tea, apero en diner.

De Kipjes Van De Coster werd een kleine dertig jaar geleden op poten gezet in Destelbergen door Geert De Coster en Linda Noppe. Het begon als slagerij en kreeg enkele jaren geleden ook een cateringtak toen zoon Mathias en zijn vriendin Jolien Vanderper in de zaak stapten. Door de coronacrisis zijn er bijna geen events, dus besloot het viertal om een pop-up te starten in Gent.

Lounge onder de kruisweg

De locatie van het restaurant is niet toevallig gekozen. De Kipjes Van De Coster verzorgt al vier jaar de catering voor de evenementen die plaatsvinden in de kerk en de binnentuin van het hotel Monasterium Poortackere. De laatste drie weken werd de plek omgevormd tot een oase van rust in de binnenstad. Als je de kerk binnenkomt zie je meteen de brede houten tafels in het midden, naast de verlichte heiligenbeelden. Het koor doet dienst als open keuken. In de zijbeuk, onder de kruisweg, is een lounge met poefjes. In de nok hangen planten en speelt een lichtshow.

Oase van rust

Via de achterdeur kom je in de binnentuin terecht waar tenten werden opgezet en zelfgemaakte tuinmeubelen. Hier kan je genieten van tapas, cocktails en high tea. De kerk is bedoeld voor lunch en diner. “Alles op de kaart is huisbereid”, zegt Jolien. “Van de tapas tot het diner serveren we klassiekers met een twist. Van de cocktails maken we een echte show, door bellen die ontploffen, toffe glazen of rook.”

De pop-up is open vanaf morgen tot minstens eind november. Is het restaurant een succes, dan kan het zijn dat de pop-up een maand langer openblijft. De kans bestaat zelfs dat het restaurant permanent zal blijven.

The Church is elke dag open van 12 uur tot middernacht. Reserveren is aangeraden en kan hier. Adres is Oude houtlei 56, Gent.