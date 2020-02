The Guardian tipt Gent als reisbestemming, voor het Lam Gods, maar ook gewoon voor de stad zelf. Sabine Van Damme

24 februari 2020

20u39 0 Gent “Niet dat je een bepaalde reden nodig hebt om de derde grootste stad van België te bezoeken. Handig - minder dan drie uur met de Eurostar vanaf St Pancras - en autovrij, Gent is zo mooi als het nabijgelegen Brugge, maar zonder de drukte.” Het is letterlijk wat de gerenommeerde site The Guardian publiceert over Gent.

The Guardian heeft een groot artikel over Gent online gezet, met alleen maar lof over onze stad. Aanleiding is het Van Eyck-jaar. “Plunderend, ontmanteld en gestolen, het is een wonder dat het Gentse altaarstuk - ook bekend als de aanbidding van het Lam Gods – van de broers Hubert en Jan van Eyck nog bestaat”, klinkt het. Waarna het over de restauratie gaat, en de prachtige details die op het retabel te zien zijn.

Maar er worden ook details over onze stad bejubeld. Het gaat over vinyl- en vintage-winkels, over veganistische cafés, over de graffiti- en straatartiest ROA, en over onverwachte steegjes. “dit is geen twee bewaard gebleven time-wrap”, klinkt het, een duidelijk sneer naar Brugge. Het gaat ook over de toeristische trekpleisters, zoals de Graslei en het Gravensteen. The Guardian bestudeerde de stad grondig. Het gaat over de neuzen, over stadsbrouwerij Gruut en over chocolatier Van Hoorebeke op het Sint-Baafsplein, en zelfs over het vrij recente Post-hotel op de Korenmarkt. Als we The Guardian mogen geloven, is Gent dé hotspot van Europa. Het is overigens niet de eerste keer dat de gerenommeerde site het over Gent heeft.