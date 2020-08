The Body Shop heropent als eerste in Europa met vernieuwd concept Wietske Vos Jill Dhondt

29 augustus 2020

22u06 2 Gent De bekende schoonheidsproductenketen The Body Shop opende zaterdag zijn deuren op een nieuwe locatie in Gent: de winkel is verhuisd van het voormalige Carron-pand naar helemaal voorin de Veldstraat, vlakbij de Korenmarkt. Bovendien pakt de winkel uit met een totaal vernieuwd concept, als eerste filiaal op het Europese vasteland.

Wie op de openingsdag een kijkje wilde komen nemen in de vernieuwde The Body Shop, werd gevraagd een afspraak te maken, zo meldde een papieren bordje aan de ingang van de winkel. “Omwille van de coronamaatregelen mogen er maar 10 mensen tegelijk in de winkel aanwezig zijn, inclusief personeel” zegt retail operation manager David Gheerolfs. “Omdat we niet wisten hoeveel mensen er op de openingsdag zouden komen, hebben we het op die manier opgelost, en ik moet zeggen, dat is wonderwel gelukt.” Vanaf maandag is het gewoon zonder afspraak en moeten de klanten hun beurt afwachten.

Eerste Europese winkel met activism-concept

Gheerolfs en shopmanager Laura Van Belle zijn duidelijk apetrots op de nieuwe winkel, die volledig is ingericht volgens het nieuwe concept van The Body Shop. “Onze winkel in Gent is het eerste filiaal op het Europese vasteland met het vernieuwde activism-concept, en het vijfde wereldwijd”, vertelt Van Belle. “Enkel de winkels in Londen, Singapore, Canada en Japan gingen ons voor.”

Het vernieuwde concept oogt tegelijk heel vertrouwd, want het grijpt terug naar de ‘roots’ van de keten zoals oprichter Anita Roddick die jaren geleden bedacht. Van Belle: “We zetten opnieuw de waarden van vroeger centraal: ecologie, tegen dierenproeven, recyclage, korte keten. De inrichting van de winkel is zoveel mogelijk uit eenvoudig en gerecycleerd materiaal ontworpen, inclusief het kassameubel.” Gheerolfs: “De planten en andere decoratieve elementen zijn lokaal en via korte keten aangekocht. Ook voor de verpakking van onze producten schakelen we geleidelijk aan over op gerecycleerd plactic.” (Lees verder onder de foto’s).

Zelf ontdekken, voorlopig alleen ruiken

Het nieuwe concept is ook de reden waarom de winkel heropende op een nieuwe locatie, legt Van Belle uit. “Deze winkelruimte, met een brede en open ingang, is geschikter dan het vorige pand, dat smaller en dieper was, en een beetje een grillige vorm had. Bovendien merken we dat deze locatie echt wel top is: mensen die de Veldstraat inslaan, lopen gewoon tegen onze winkel op.” (Lees verder onder de foto).

Blikvanger in het midden van de winkel is een groot, rond wasbekken met drie kranen en testpompjes. “Bedoeling is dat onze klanten de vrijheid hebben om de producten zelf te komen ontdekken”, vertelt Van Belle. “Dit meubel leent zich daar uitstekend voor, en ook om demonstraties te houden. Corona steekt nu wel een stokje voor een voluit gebruik van ons concept, waarbij de klanten ook mogen voelen en uitproberen. Dat mag helaas nu niet, alleen ruiken.”

The Body Shop, Veldstraat 5-7