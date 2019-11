Thaïsa zoekt getuigen van fietsdiefstal: “Gekregen van overleden vader” Wouter Spillebeen

13 november 2019

16u54 0 Gent De 29-jarige Thaïsa Van Speybroeck uit Oosteeklo is op zoek naar de elektrische fiets die ze van haar overleden vader heeft gekregen. Afgelopen weekend parkeerde ze de fiets aan het treinstation Gent-Dampoort, maar toen ze terugkeerde, was die weg. “Het is alsof iemand nog een stukje van mijn vader heeft afgenomen.”

Zaterdagmiddag fietste Thaïsa van haar thuis naar het station om de trein te nemen naar haar zus voorbij Antwerpen. “Ik heb geen wagen, dus ik doe alles met de elektrische fiets”, vertelt ze. Ze liet de fiets gesloten achter in de stallingen aan het station, maar toen ze zondagavond terugkeerde, was die nergens meer te bespeuren.

De waarde van de fiets is niet alleen materieel. Thaïsa kreeg het rijwiel namelijk van haar vader toen die twee jaar geleden op zijn sterfbed lag. “Mijn vader wist dat ik geen auto wilde kopen, maar ik moet soms wel langere afstanden afleggen voor het werk. De elektrische fiets was een verjaardagscadeau, een duwtje in de rug om lange afstanden af te leggen. Het is alsof iemand nu nog een stukje van mijn vader heeft afgenomen. De praktische waarde is ook belangrijk. In de winter is het een beproeving om twintig kilometer af te leggen met de fiets, maar ik heb nu geen alternatief meer. Zo’n elektrische fiets is niet goedkoop en ik weet nog niet of ik een nieuwe zal kopen.”

Thaïsa deed aangifte van de diefstal bij de politie en lanceert intussen een oproep naar getuigen. “Op zich is het niet abnormaal om daar in de buurt iemand met een fiets te zien rondwandelen, maar wie weet heeft iemand iets gezien van de diefstal.” Het gaat om een elektrische fiets van het merk Oxford, type Brighton, aangekocht in Haasdonk. Grijs met wit-achtige letters en een dunne rode streep op de buis, een middenmotor en een batterij op het rekje. Wie meer weet over de fietsendief, kan de politie contacteren op het nummer 09 266 61 11.