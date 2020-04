Thais restaurant uit Lochristi brengt gratis maaltijden rond voor alle woonzorgcentra in de buurt Jill Dhondt

19u07 0 Gent Het Thaise restaurant Mai Thai uit Lochristi brengt elke zondag maaltijden naar het personeel van een woonzorgcentrum in de buurt. Hun doel is om elk woonzorgcentrum in de buurt af te gaan, en van een gratis maaltijd te bezorgen.

De Thaise restauranthouders leverden intussen aan het woonzorgcentrum Sint-Eligius in Zeveneken en het Kouterhof in Destelbergen. Komende zondag zullen ze het personeel van een ander woonzorgcentrum in de buurt in de bloemetjes zetten. Stoppen doen ze pas als elk woonzorgcentrum in de buurt die interesse heeft, gratis bediend werd. “We nemen telkens op voorhand contact op met het woonzorgcentrum”, zegt William Baeyens (58), zaakvoerder van Mai Thai. “Dan polsen we of ze interesse hebben in een gratis maaltijd, hoeveel personeelsleden er zijn, en wanneer de maaltijden mogen afgeleverd worden. De zondag zelf leveren we de maaltijden koud aan, zodat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze die opwarmen.”

Mai Thai leverde intussen een vijftigtal maaltijden af aan zorgcentra in de buurt. “Die mensen doen zoveel voor ons, voor de maatschappij. Toch worden ze onderbetaald, en geraken ze niet altijd naar de winkel na hun shift. Hen een warme maaltijd bieden, is ons manier om dankjewel te zeggen. Ons restaurant is dicht, maar we doen nog steeds take-away. Het is een kleintje om een aantal porties bij te maken voor hen.”