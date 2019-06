Textielsector investeert 200.000 euro in moderne apparatuur voor bachelor textieltechnologie HOGENT: “Vacatures raken moeilijk ingevuld” Yannick De Spiegeleir

20 juni 2019

15u02 0 Gent De textielsector pompt 200.000 euro in het onderzoeks- en opleidingscentrum van de HOGENT voor mode- en textieltechnologie. De forse investering moet de hogeschool de kans bieden om meer textieltechnologen op te leiden. “Enkel met goed geschoolde en enthousiaste medewerkers verder inzetten op innovatie”, zegt Fa Quix, directeur-generaal van sectororganisatie Fedustria.

De HOGENT is de enige hogeschool in Vlaanderen die een bachelor-diploma voor textieltechnologie uitreikt. Tegelijkertijd is de textielindustrie, in ons land nog steeds goed voor 20.000 jobs waarvan 85 procent in Oost- en West-Vlaanderen, naarstig op zoek naar goed geschoolde medewerkers. Het is dus niet onlogisch dat de bedrijven uit de sector en de hogeschool elkaar vinden in een samenwerking.

“Om studenten de nodige vaardigheden bij te brengen die hen een maximale meerwaarde bezorgen in de textielbedrijven, heeft de hogeschool nood aan de meest moderne apparatuur. Al onze sociale partners hebben samen 200.000 euro kunnen vrijmaken uit fondsen die zij gezamenlijk beheren”, verduidelijkt Quix.

Het geld werd onder meer aangewend voor de aankoop van een stalenweefgetouw. “Het is belangrijk dat studenten zelf kunnen ondervinden op de machine wat het resultaat is van hun grondstofkeuze, de bindingen en de structuren die ze ontwerpen. Dat kan met dit toestel”, verduidelijkt Alexandra De Raeve, voorzitter van de vakgroep Mode-, Textiel- en Houttechnologie. Ook de aankoop van een stomer voor textiel en een machine die kwaliteitscontroles uitvoert op de kleur van textiel staan op de agenda.

Vandaag volgen een 30-tal studenten de opleiding textieltechnologie, maar dat mogen er voor de HOGENT en sectorfederatie Fedustria gerust meer zijn. “We zijn op zoek naar honderden nieuwe medewerkers”, weet Quix. “Naast werkzekerheid is de opleiding ook ongemeen boeiend”, vult De Raeve aan. “Toepassingen waarop we hier in het lab onder meer werken, zijn het ontwerp van veiligheidskledij, maar ook uitrustingen die de prestaties van topsporters kunnen optimaliseren door hun lichaamswarmte te reguleren. In het verleden hebben we ook al zonneschermen en ‘storage bags’ ontwikkeld voor het ruimtevaartbedrijf Qinetic Space. We zijn dus zelfs tot in het heelal bekend met onze ‘ruimtesacochen’”, lacht De Raeve.

Wie meer wil weten over de opleiding kan op zaterdag 29 juni een bezoek brengen aan de infodag van de HOGENT. Meer informatie op de website www.hogent.be.