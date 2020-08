Testcentrum voor teruggekeerde reizigers meteen groot succes: “Volgende week trekken we de capaciteit waarschijnlijk op” Cedric Matthys

17 augustus 2020

19u47 2 Gent Het Gentse testcentrum voor Het Gentse testcentrum voor teruggekeerde reizigers is officieel geopend. In ziekenhuis Jan Palfijn gaan artsen na of personen die uit een rode of oranje komen, besmet zijn met corona. Ook patiënten die opgebeld zijn door een contactracer zijn er welkom.

“Het kriebelde een beetje, maar echt pijn deed het niet.” Mahdi Mohmud heeft er juist een coronatest opzitten als we hem maandagnamiddag treffen in ziekenhuis Jan Palfijn. De 14-jarige Gentenaar laat zich er samen met zijn moeder testen nadat een contacttracer hen had gebeld. “Wie corona heeft, zeggen ze niet", legt Mohmud uit, “maar we zijn blijkbaar in contact gekomen met iemand die besmet is. Hoewel we geen symptomen hebben, wilden we toch zeker zijn. Morgen krijgen we ons resultaat.”

Online inschrijven

Net als Mohmud lieten zich maandag nog 39 personen testen in Jan Palfijn. Het testcentrum opende om 11.00 uur de deuren en zat vrijwel meteen vol. “Mensen moeten zich vooraf online inschrijven”, legt Hanne Callewaert, stafmedewerker bij de Stad Gent, uit. “Daarna splitsen we hen op in twee stromen. Wie symptomen heeft, sturen we naar ons testcentrum in Gentbrugge dat al even operationeel is. Ben je opgebeld door een contracttracer of kom je terug vanop reis uit een rode of oranje zone, dan kom je hier in het ziekenhuis terecht. Mensen zonder en met coronasymptomen komen op die manier niet langer met elkaar in contact.”

64 personen

Niet enkel voor maandag, maar ook voor dinsdag waren alle afspraken snel de deur uit. Het centrum is vanaf dan open van 08.00 uur tot 16.00 uur. Elk kwartier kan een patiënt terecht in één van de twee dokterskabinetten. Die worden bemand door een wisselende huisarts en twee studenten Geneeskunde van de Gentse universiteit. “Met onze huidige planning kunnen we 64 personen per dag testen", zegt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (sp.a). “Al gaan we na deze eerste week alles even op het rijtje zetten. We hebben nu bewust wat te veel tijd per patiënt gerekend. Als alles vlot loopt, trekken we de capaciteit op naar een honderdtal personen.”