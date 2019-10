Exclusief voor abonnees Terwijl zijn leeftijdsgenoten feesten in de Overpoortstraat runt Aaron (19) er een zaak Yannick De Spiegeleir

29 oktober 2019

19u50 0 Gent Waar leeftijdsgenoten de Overpoortstraat kennen van te feesten, runt Aaron Beckers, amper 19 lentes op zijn teller, met ‘Bacchus’ al een café in die straat. “Een eigen zaak hebben was al van kindsbeen mijn droom”, getuigt de jongeman.

Als 19-jarige bedient Aaron geregeld studenten die een pak ouder zijn dan hemzelf, maar daar ligt de jonge ondernemer afkomstig uit Limburg niet wakker van. “Met Bacchus zijn we sinds enkele weken open, maar eerlijk gezegd krijg ik weinig reacties van klanten op mijn jeugdige leeftijd, misschien ook omdat ik er wat ouder uitzie dan ik ben.”

Hoewel hij niet in Gent woont, twijfelde Aaron geen seconde toen hij de kans kreeg om een eigen zaak te openen in het voormalige pand van Yssi’s. “Het was een uitgelezen kans op een mooie locatie en bovendien heb ik er altijd van gedroomd om te ondernemen. Mijn leeftijd zie ik niet als een obstakel. Integendeel als je jong bent, bekijk je alles met een frisse blik. Bovendien kan ik op de steun rekenen van mijn vriendin Emma Verhulst. Zij staat me bij in de zaak.”

De naam van zijn zaak is uiteraard niet toevallig gekozen. Bacchus is de Romeinse God van de wijn, de roes en de dronkenschap. “Dat is vanzelfsprekend een knipoog naar de liederlijke kant van het studentenleven. Al willen we uiteraard dat iedereen hier kan genieten in een veilige context. We hopen dat de studenten en andere mensen die zich graag amuseren de weg naar onze zaak vinden door de goede sfeer die hier hangt.” Ook betaalbaarheid draagt Bacchus hoog in het vaandel: voor een pintje van het vat betaal je er 2 euro.

Als jonge uitbater voelt Aaron zich welkom in de Overpoort. “Er heerst een goede verstandhouding tussen de verschillende zaakvoerders in de uitgaansbuurt. We hebben geregeld contact met elkaar. We zijn er niet op uit om elkaar te beconcurreren, maar willen van de Overpoort vooral een gezellige uitgaansbuurt maken.”

De studentenverenigingen die hier al een uitvalsbasis hadden bij de vorige uitbaters zijn in elk geval gebleven Aaron Beckers

Nu hij pas zijn eerste stappen zet als ondernemer wil Aaron nog niet te ver in de toekomst kijken. “Of ik nog andere zaken ga openen? Daar ben ik zeker nog niet mee bezig. Ik wil er in de eerste plaats voor zorgen dat Bacchus een vaste waarde wordt in de Overpoort. De studentenverenigingen die hier al een uitvalsbasis hadden bij de vorige uitbaters zijn in elk geval gebleven. Dat is al een goede basis om vanuit te starten.”

Bacchus is elke week open van maandag tot en met donderdag telkens van 23 tot 5 uur. Donderdag staat er een speciale ‘Halloween Night’ op het programma en kan je er gaan feesten in een griezelige outfit.