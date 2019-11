Terug van weggeweest: vluchtelingenboot Reno meert aan in Gent Sabine Van Damme

17u58 0 Gent Vluchtelingenponton Reno heeft succesvol de overtocht gemaakt van Dordrecht naar Gent. Het ponton ligt terug aan de Rigakaai, vlakbij de Weba.

Bedoeling is dat er vanaf begin december opnieuw vluchtelingen - maximum 250 - worden opgevangen op wat ooit een gevangenisboot was. Die vluchtelingenopvang gebeurde ook al in 2016, en verliep toen probleemloos. Sinds maart 2017 was het ponton terug naar Nederland gesleept. Al die tijd is het niet meer gebruikt. Fedasil – die de opvang op de boot dit keer zelf gaat organiseren – kan nu starten met het in orde zetten van het ponton. Grote werken zullen niet nodig zijn, zo meldden ze eerder al. Gelukkig maar, want december ik maar een goede halve maand meer weg.