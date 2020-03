Terug pech voor jeugdhuis Asgaard: heropening uitgesteld door coronavirus Jill Dhondt

13 maart 2020

12u52 32 Gent De heropening van het metaljeugdhuis Asgaard is uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus. Het is de tweede keer dat het noodlot toeslaat op vrijdag de 13e: drie jaar geleden kregen de organisatoren enkele dagen na hun opening te horen dat hun site zou afgebroken worden.

Zes jaar geleden kregen Bernd Coppieters en zijn vriendin Ilse Bosch het idee om een rock en metalvereniging op te starten. Grimm Gent organiseerde kroegentochten, uitstappen naar festival en optredens, telkens op andere locaties. In 2016 werd de bloeiende groep door de jeugddienst gecontacteerd, met de vraag of ze het jeugdhuis in Sint-Amandsberg wouden overnemen. “Op vier maanden tijd hebben we onze werking naar daar overgebracht”, vertelt Bernd. “Op nieuwjaar zijn we opengegaan, met veel succes. De weken erna kregen we veel meer bezoekers over de vloer dan verwacht.”

Dertien dagen na de opening kregen de metalheads het bericht dat de site waarop het jeugdhuis lag, zou afgebroken worden. “Omdat er geen concrete afbreekdatum was, hebben we gewoon doorgedaan. Op een jaar tijd evolueerde ons jeugdhuis van het laagste type jeugdhuis naar het hoogste. We brachten metalyoga naar Pukkelpop, waren te gast in de serie De Twaalf, stonden mee in voor de organisatie van het Harry Potterbal in Gent en brachten een metalbier uit. Tussendoor bleven we uitkijken naar een andere locatie.”

Ongeluksdag

Eind 2019 kwam er schot in de zaak: het jeugdhuis Ekseekwo in Gentbrugge ging sluiten. “Vroeger was dat een legendarisch jeugdhuis, maar de laatste jaren was het zelden open”, geeft Bernd aan. “We zijn daar terug van nul begonnen, op een maand hebben we de ruimte volledig gerenoveerd. Vele werkuren en slapeloze nachten zijn daarin gekropen, we wouden zo snel mogelijk opengaan. Dit weekend zou onze knallende opening worden, maar het noodlot sloeg terug toe op vrijdag de dertiende. Door de uitbraak van het coronavirus moeten grote evenementen afgelast worden, waardoor onze opening in het water valt. We worden verplicht om te sluiten tot 3 april, nog voor we open zijn gegaan. Dat is een enorme slag in het gezicht: onze concertkalender stond al vol tot aan de zomer.”

Gesloten voor onbepaalde duur

“Dat we onze heropening moeten uitstellen is een harde klap voor ons, zowel mentaal als financieel. Vorige week hadden we al een crowdfunding opgericht, waarbij gulle gevers een lidkaart, drankkaart, een goodiebag of een trui kregen voor hun bijdrage. We weten niet wanneer we zullen opengaan, en daarom zouden we het bedrag verhogen en de looptijd van de crowdfunding verlengen.”

“Het is jammer, we hebben heel veel moeite gestoken in onze zaal. Het is één van de mooiste zalen van Gent geworden. We wouden het resultaat geheim houden tot de opening, maar dat maakt niet meer uit. We hebben een speciale bar en podium aangelegd, beide in het teken van de natuur. We zullen nog even moeten wachten voor beide in gebruik gaan.”

Wie jeugdhuis Asgaard wil steunen, kan dat via hun crowdfundingcampagne.