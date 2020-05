Terug naar school in cijfers: 80% Gentse basisscholen start morgen, rest maandag Wietske Vos

14 mei 2020

11u53 4 Gent Een rondvraag bij de Gentse basisscholen leert dat 80% vrijdag van start gaat, de rest maandag. “We hebben geen weet van een basisschool die niet start”, zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Over het secundair onderwijs zijn minder representatieve cijfers bekend.

Bij een navraag bereikte het stadsbestuur zo’n 75% van alle Gentse basisscholen. Er is begrip voor scholen die de enquête niet ingevuld kregen: “We begrijpen dat in deze omstandigheden de zoveelste lijst invullen er te veel aan is.”

Niet elke school laat alle toegelaten leerjaren (eerste, tweede en zesde basis en zesde secundair) terugkomen. Vijf basisscholen starten niet met al die leerjaren, zo goed als alle andere Gentse scholen wel. “Reden daarvoor is meestal de grootte van de campus of de lokalen. Om die reden is er ook veel variatie, van het maximale scenario tot halve dagen les.”

Bij het buitengewoon basisonderwijs voorzien vier scholen enkel opvang, zeven scholen voorzien ook lessen. Daar zet men vooral in op les voor de afstudeerjaren. Ook de stedelijke ziekenhuisschool gaat weer open, met 1-op-1 lessen op alle sites.

Praktische ondersteuning

De stad Gent ondersteunt de heropstart verder op verschillende manieren. Enkele cijfers op een rijtje:

- aanpassing van 44 schoolomgevingen, om ervoor te zorgen dat het mogelijk is er de coronamaatregelen te volgen: tijdelijke schoolstraten, 300 bijkomende fietsstalplekken en ontruiming van de parkeerplaatsen waar dat nodig was. Ook komt er ondersteuning van de politiediensten die werken volgens het regime van een eerste schooldag.

- 14.000 stickers met aanduiding “handen wassen” en “1,5 afstand houden” en pijlen om de looprichting aan te geven, gebruik van de liften enz.

- 350 liter desinfecterende handgel, 170 handwasbakken en 150 plexischermen

- 800 gezichtsmaskers en meer dan 75.000 mondmaskers voor elke leerling ouder dan 12 die op Gents grondgebied school loopt en voor elke leerkracht die in onze stad les geeft

- 2,8 km nadarhekken en 350 signalisatiepalen.

Kinderen in kwetsbare thuissituaties

In de scholen heerst grote bezorgdheid voor hun leerlingen in kwetsbare thuissituaties. Veel scholen proberen al op allerlei manieren contact te houden met deze leerlingen. Vanuit de stad Gent worden de scholen ook ondersteund, met extra handen op school en in de wijkopvang.

Verder is een budget van 75.000 euro beschikbaar voor meer contacturen, bedoeld voor scholen zonder brugfiguur. Deze scholen kunnen via dit budget ook nog meer inzetten op het houden van een band met de leerlingen die ze minder kunnen bereiken via het afstandsonderwijs. Vanuit Vlaanderen wordt voor dit doel ook 65.000 euro voorzien, via het Huis van het Kind.