Terrasmeubilair van brasserie gestolen net voor feestelijke opening Wouter Spillebeen

20 augustus 2020

20u01 0 Gent Sammy Slegtinck (46) opent vrijdag zijn nieuwe Brasserie Wondelgem op de Evergemsesteenweg, maar stelde deze morgen vast dat iemand al het meubilair van zijn terras stal. Zes tafels en twaalf stoelen zijn verdwenen. “Toch gaan we open”, zegt Sammy.

Sammy Slegtinck plande vrijdag de feestelijke opening van zijn nieuwe brasserie, maar een dief dreigde er een stokje voor te steken. Toen Sammy deze morgen aan de brasserie aankwam, merkte hij dat het terrasmeubilair verdwenen was. “Een overbuur wist me te zeggen dat de dief rond 5 uur vannacht is langsgekomen”, zegt hij. “Hij heeft gezien dat hij met een grote stationwagen reed en heeft de helft van de nummerplaat kunnen noteren. De politie is langsgekomen, nu moeten zij hun werk doen.”

De diefstal zou een domper op de stemming kunnen zijn aan de vooravond van de opening, maar Sammy geeft zich nog niet gewonnen. “We gaan sowieso open. Het zal misschien maar half werk zijn, maar we zullen doen wat we kunnen.”