Termont benoemd tot ereburgemeester van Gent Sabine Van Damme

27 mei 2019

20u22 0 Gent Daniël Termont mag zich voortaan ere-burgemeester van Gent noemen. De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur heeft hem die eretitel toegekend.

Termont was al heel jong politiek actief en werd op zijn 18de al voorzitter van de socialistische partij (toen nog ‘BSP’) in Mariakerke. Hij werd voor het eerst gemeenteraadslid begin 1977, na de eerste lokale verkiezingen na de gemeentefusies. Hij zou 42 jaar ononderbroken lid blijven, tot aan zijn pensioen eind vorig jaar. Termont werd eerst fractieleider, vanaf 1995 twaalf jaar schepen (eerst van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen; daarna van de Haven, Economie en Feestelijkheden). De voorbije twaalf jaar was hij burgemeester. De titel van ereburgemeester is een louter protocollaire erkenning. Er zijn geen vergoedingen of bijzondere rechten aan verbonden.