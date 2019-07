Terdonk Kermis 2019 komt eraan Jeffrey Dujardin

02 juli 2019

In Terdonk is het vanaf donderdag tot zondag feest, het is weer ‘Terdonk Kermis 2019'. Elke dag is er wel iets te doen en te beleven. Zo is er donderdag een suprise schieting en vrijdag een marginale schieting die eindigt met een toepasselijk ‘Bal Marginal’. Een ideaal moment om de marginale kledij uit de kast te halen. Zaterdag kan je er terecht voor een viswedstrijd aan het kanaal van Gent-Terneuzen, een heuse KermisBBQ-partij en Oliver Jones komt de boel in vuur en vlam zetten. Afsluiten doen ze zondag met een rommelmarkt en een vleesschieting. Afspraak op het Terdonkplein en de Terdonkkaai, die ook bereikbaar is met het openbaar vervoer (bus 54).