Ten vroegste in 2025 nieuw dak voor Groot Vleeshuis Erik De Troyer

18 september 2019

13u55 0 Gent Ten vroegste in 2025 krijgt het Groot Vleeshuis een nieuw dak. Het huidige dak van het historische pand aan de Groentenmarkt is al vele jaren lek. Voor de Gentse Feesten werden de grootste gaten gedicht en dit najaar starten nog meer herstellingswerken aan de nok van het gebouw. Een echte grootschalige renovatie zal echter nog lang op zich laten wachten.

Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-Va) informeerde naar de plannen voor het gebouw bij schepen van facility management Annelies Storms (sp.a). “Er is een studieopdracht besteld maar tijdens de opmaak bleken er tal van onduidelijkheden te zijn over de specifieke bouwtechnische toestand van de houten dakkap en de muren. Deze gegevens zijn cruciaal om de noodzakelijke ingrepen en de kostprijs correct te kunnen inschatten”, aldus Storms. In augustus bestelde de stad daarom nog een extra onderzoek. Vermoedelijk zal de volledige studiefase in de eerste helft 2020 klaar zijn. Een restauratiepremie zal pas aangevraagd worden na het afwerken van die studies. Voor die premies is er echter een lange wachttijd. “De grote restauratiewerken aan het dak zullen ten vroegste kunnen aanbesteed worden in 2025", klinkt het.

Vandaag is streekproductencentrum EROV in het Groot Vleeshuis gevestigd. Het huurcontract loopt nog tot 31 augustus 2021 en kan daarna met nog eens 9 jaar verlengd worden. Maar het streekproductencentrum zal tijdens de werken niet in het gebouw kunnen blijven. Of EROV in het gebouw blijft is nog niet besproken.