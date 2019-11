Ten vroegste in 2022 start aanleg van de Coca-Colaweg in Zwijnaarde

Erik De Troyer

05 november 2019

20u24 0 Gent Eind dit jaar moeten de plannen voor de aanleg van de zogenaamde Coca-Colaweg een feit zijn. De buurtbewoners van de Coca-Colavestiging in Zwijnaarde zijn daar al jaren vragende partij voor, zeker nu Coca-Cola de productie nog met 15% wil opdrijven. “Ten vroegste in 2022 kunnen we aan aanleg beginnen”, aldus schepen Filip Watteeuw (Groen).

Het was gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open VLD) die informeerde naar de stand van zaken van de weg. “Coca-Cola heeft een vergunning gekregen om de productie met 15% op te drijven. Dat betekent 15 miljoen liter extra. Die dranken moeten niet alleen afgevoerd worden, maar ook de basisingrediënten moeten aangevoerd worden. Vandaag gebeurt dat via de afrit van de R4 aan de Gestichtstraat. De buurt kan dat zwaar verkeer echter niet aan, zeker aangezien het om een schoolomgeving gaat”, aldus Peeters.

Schepen Watteeuw had goed nieuws. “De Coca-Colaweg zal er voor zorgen dat de sluiting van de op- en afrit aan de Gestichtstraat een stap naderbij komt. Vroeger werden al eerste concepten voor deze ontsluitingsweg uitgewerkt in samenwerking met Coca-Cola en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De plannen worden momenteel verfijnd en afgestemd met de verschillende betrokken partners in de hoop goedkeuring en gedragenheid te verkrijgen van elke partij. We hopen de plannen in het najaar van 2019 af te werken”, aldus Watteeuw.

“Daarna starten de daaropvolgende procedures zoals de grondverwervingen, omgevingsvergunning en aanbesteding. In het beste geval werken we toe naar start van de werken in 2022. Er zijn al budgetten voorzien voor ons aandeel van de werken”, aldus de schepen nog.

Binnenkort zal hierover ook een info-moment voor de buurt georganiseerd worden.

Minder nieuws komt er van de ontsluitingsweg voor de Nieuwescheldestraat. Daar zitten de besprekingen nog altijd muurvast. Die weg zou een deel over de terreinen van Alinso moeten. Volgens Watteeuw ligt onenigheid over de gebruik van gronden aan de basis van de patstelling daar.