Ten laatste in april ook identiteitskaarten met vingerafdruk in Gent Sabine Van Damme

21 januari 2020

11u53 0 Gent Ten vroegste eind februari, ten laatste in april worden ook in Gent identiteitskaarten met een vingerafdruk erop uitgereikt. Een kaart aanvragen hoeft niet, de bestaande kaarten worden vervangen op hun vervaldatum.

“Hoe zit dat met elektronische identiteitskaarten in Gent?” wilde gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui (Groen) weten. “Want dat wordt wettelijk verplicht, maar er loopt nog een procedure bij het grondwettelijk hof.”

Schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) schept duidelijkheid. “Het is inderdaad een wettelijke verplichting vanaf 2 augustus 2021 om identiteitskaarten met vingerafdruk uit te reiken. Er is inderdaad nog die procedure bij het grondwettelijk hof, maar die is niet opschortend. Dat wil zeggen dat we sowieso klaar moeten zijn voor die nieuwe kaarten, ongeacht de uitspraak. Er loopt een pilootproject in 26 gemeenten, maar daar maakt Gent geen deel van uit. Als alles vlot loopt, zal de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de uitrol van de identiteitskaart met vingerafdruk initiëren. In Gent gaan we dat progressief doen. Dat wil zeggen dat de bestaande kaarten geldig blijven tot aan hun vervaldatum, en dat ze daarna vervangen worden door een kaart met vingerafdruk. Ook kaarten die vervangen moeten worden na verlies, diefstal of beschadiging worden uiteraard al van een vingerafdruk voorzien. Daar zijn voor de burgers geen extra kosten aan verbonden, een identiteitskaart kost nog steeds 24 euro.”