Televisiereeks Gentbrugge van Joris Hessels krijgt nog een kleine uitloper met dank aan de scouts Jill Dhondt

10 juli 2020

De televisiereeks 'Gentbrugge' op Canvas ging recht naar het hart. Joris Hessels nam de kijkers mee door Gentbrugge waar hij recent was gaan wonen. Nu, enkele maanden later, is er een klein vervolg. Hessels komt in een korte video samen met een figuur uit de serie, die hem een boek toont dat de lokale scouts recent uitbrachten.

In de achtdelige reeks ‘Gentbrugge’ was Joris Hessels nog maar net in de Gentse deelgemeente komen wonen. Hij legde contact met zijn nieuwe buren en kwam zo enkele opmerkelijke figuren met een bijzonder verhaal tegen. De serie kwam druppelsgewijs uit aan het begin van het jaar, maar kreeg in het midden van de lockdown nog een uitloper. Hessels bracht toen een bezoek aan de buren die hij tijdens de reeks had leren kennen, om te zien hoe ze de quarantaine beleefden. Enkele maanden na die special volgt een tweede uitsmijter waarin Joris Hessels nog eens samenkomt met zijn naamgenoot Joris Van Nieuwenhuyze, die ook voorkwam in de reeks, op zijn vertrouwde bankje in Gentbrugge.

100 jaar scouts

Het gaat om een korte promotievideo voor het nieuwe boek van de Gentbrugse HDB scouts. Die groep werd vorig jaar honderd jaar, en dat werd een jaar lang gevierd. De leiding bracht recent een verzamelboek uit als kroonstuk van dat jubileumjaar. In de video vertelt Joris Van Nieuwenhuyze over dat boek tegen Joris Hessels.

“Ik heb iets gekocht en het is geen cd”, hoor je hem in het filmpje zeggen. In de reeks toonde Van Nieuwenhuyze zijn grote verzameling cd’s waarmee hij een lokale radioshow samenstelt. Joris heeft zelf lang in de HDB-scouts gezeten, en werd daarom ook opgenomen in het boek. Goedgekeurd door Joris en Joris dus.



