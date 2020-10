Televisiegoochelaar Nicholas steekt 80 van zijn trucs in een goocheldoos, in afwachting van zijn nieuwe tournee Sabine Van Damme

08 oktober 2020

16u21 2 Gent Zeven maanden al zit goochelaar Nicholas Arnst, bekend van zijn show op VTM, thuis. In maart zou zijn nieuwe show ‘Decipiatur’ in première gaan, maar toen kwam de lockdown. “In plaats van gewoon niks te doen, heb ik 80 geweldige trucs verzameld in een goocheldoos. Ik hoop er andere goochelaars binnenkort mee aan de slag te zien”, zegt hij. Intussen werd ook een nieuwe show gemaakt die – hopelijk – in januari in première kan.

Helemaal klaar was hij, Nicholas Arnst, om in maart in première te gaan met zijn nieuwe show, en daar het land mee rond te trekken. “Ik was helemaal opgeladen, en dan kwam die lockdown”, zegt Nicholas. “In plaats van maanden niks te doen, heb ik werk gemaakt van een goocheldoos. 80 van mijn trucs zijn erin verzameld, uiteraard met uitleg. Zo moeten mijn fans mijn gegoochel iets minder missen en kunnen ze meteen zélf proeven van de goochelkunst. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen ermee aan de slag, net zo goed als volwassenen.” De Nicholas Magic Kit-goocheldoos komt begin december op de markt – nét op tijd voor de feestdagen dus – in beperkte oplage. “Vooraf bestellen kan nu al, via de website”, zegt hij.

Hij hoopt uiteraard zo snel mogelijk opnieuw zelf op het podium staan, en heeft – opnieuw – een nieuwe show klaar. “Normaal gezien gaat die in januari in première, al weet uiteraard niemand hoe het verder evolueert met die corona”, aldus Nicholas. “De show ‘decipiatur’ heb ik in de prullenmand gegooid, de nieuwe show heet ‘In alle eerlijkheid’. Ik moest wel. Door corona kan je bijvoorbeeld geen publiek meer op het podium roepen voor pakweg zakkenrollertrucs. Van de nieuwe show zijn al try-outs te zien, onder meer in Gent, Waregem, Brugge en Ninove.”

De Nicholas Magic Kit kan voor 39,95 euro besteld worden op www.nicholasarnst.be. Op dezelfde site staan ook de data en locaties van de geplande shows.