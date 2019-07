Teleurstelling én argwaan na annulatie Sting op Gent Jazz Organisatie belooft tickets terug te betalen Erik De Troyer

08 juli 2019

22u07 6 Gent Geen Sting maandagavond op Gent Jazz. De grootste naam van deze editie hield het met een droog bericht op Twitter voor bekeken. Ziekte. Een aderlating voor het festival en vooral een domper voor de vele fans van de Britse zanger. Al was er bij sommigen toch ook argwaan over de reden van de afzegging.

Rond 19 uur kwam het bericht binnen, amper 2,5 uur voor de vroegere frontman van The Police op het podium had moeten staan. “We hebben zopas het slechte nieuws vernomen dat Sting op doktersvoorschrift vanavond niet langer mag spelen”, klonk het. Het officiële statement van het management was behoorlijk vaag. Meer dan dat de zanger een verbod had van de dokter om op te treden die avond stond er niet in vermeld.

Stem en keel

Ook Gent Jazz zelf moest het stellen met de vage omschrijving ‘stem- en keelproblemen’. “Maar Sting staat te boek als een erg betrouwbare artiest en hij heeft geen geschiedenis van om de haverklap annuleren. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij echt ziek is, en dat hij hier gestaan zou hebben als het enigszins mogelijk was geweest. Maar ze hadden ons natuurlijk wel wat vroeger kunnen verwittigen, want nu konden we geen plan B meer verzinnen”, aldus organisator Betrand Flamang. Er werd nog wel wat geschoven met artiesten maar een vervanger voor Sting was onmogelijk te vinden op zo’n korte tijd.

6.000 tickets verkocht

De fans van Sting – alle 6.000 tickets vlogen in geen tijd de deur uit – reageerden uiteraard teleurgesteld. Velen kregen het maar te horen op weg naar het festival. “We waren iets aan het eten toen we het nieuws kregen”, zeggen Hendrik Degeyter en Annelies Delecluyse uit. “We wonen in Sas Van Gent en hebben hier een hotelkamer geboekt. Het zal nu zonder Sting zijn. Echt jammer want dit was een unieke setting voor zo’n intiem concert. We zullen wel nooit weten wat er echt aan de hand is.”

Immodium

“Die man ligt waarschijnlijk nu te creperen op zijn hotelkamer”, zegt Luc De Keyser die met zijn hele gezin naar het concert wou. “Als je diarree hebt neem je Immodium en als je koorts heb neem je Dafalgan. Dus het moet al behoorlijk ernstig zijn om zo kort voor een concert te annuleren.”

Terugbetaald

“Zo’n vage omschrijving. Dat zaakje stinkt toch een beetje”, klinkt het bij een koppel dat op het punt staat huiswaarts te keren. Uiteindelijk besliste slechts een minderheid om niet naar het festival te gaan. Iedereen werd ook opgevangen aan de ingang en kreeg uitleg. Via sociale media benadrukte Gent Jazz herhaaldelijk dat de tickets terugbetaald zullen worden, ook voor wie het festivalterrein op ging om naar Novastar te kijken.