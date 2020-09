Telefoon bij Gentse brandweer staat roodgloeiend: “Sinds vannacht blijven de Odette-meldingen continu binnenstromen” Dylan Vermeulen

26 september 2020

09u38 1 Gent De brandweer van Gent heeft er een drukke ochtend opzitten en het ziet er niet naar uit dat de letterlijke en figuurlijke storm zal gaan liggen. “We worden echt overdonderd door meldingen, van wateroverlast tot takken op de baan”, klinkt het.

Odette heeft al lelijk huis gehouden in Gent. De brandweer krijgt aan een stuk door meldingen binnen. Het gaat om wateroverlast, takken op de baan, omgewaaide bomen en mensen die thuis zonder elektriciteit zitten. “We hebben verschillende zones die we voor onze rekening nemen en in elke zone is het even druk”, aldus de brandweer. Er was weinig tijd voor meer informatie want de nieuwe meldingen liepen onophoudelijk binnen.

