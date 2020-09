Telefoon bij Gentse brandweer staat roodgloeiend: Langerbruggestraat onder water, boom aan Lievekaai geknakt Dylan Vermeulen

26 september 2020

09u38 10 Gent De brandweer van Gent heeft er een drukke ochtend opzitten en het ziet er niet naar uit dat de letterlijke en figuurlijke storm zal gaan liggen. “We worden echt overdonderd door meldingen, van wateroverlast tot takken op de baan”, klinkt het. Onder meer de Langerbruggestraat in Oostakker liep volledig onder, en aan de Lievekaai knakte een boom die in het water belandde. Zelfs de Veldstraat moest even ontruimd worden.

Odette heeft al lelijk huis gehouden in Gent. De brandweer krijgt aan een stuk door meldingen binnen. Het gaat om wateroverlast, takken op de baan, omgewaaide bomen en mensen die thuis zonder elektriciteit zitten. “We hebben verschillende zones die we voor onze rekening nemen en in elke zone is het even druk”, aldus de brandweer. Sinds vrijdagavond werden al meer dan 110 interventies gedaan.

Ergst getroffen lijkt de Langerbruggestraat in Oostakker. Die liep helemaal onder. Daar zijn werken bezig, in het kader van de heraanleg van Oostakker-dorp. Buurtverantwoordelijke Rudy De Troyer is kwaad. “Die aannemers doen hun werk niet goed, hier zijn al veel problemen geweest. Foute werken, dingen vergeten, het is altijd iets. En nu dit. Het kruispunt Langerbruggestraat - Oude Holstraat is het laagste punt, het water kan daar moeilijk weg, en het blijft maar regenen. Ik heb zelf de straat moeten afzetten, niemand kwam helpen.” Schepen van openbare werken Filip Watteeuw erkent het probleem. “Op die plek worden momenteel de rioleringen vernieuwd, maar de infrastructuur ligt er dus nog niet. De brandweer doet wat mogelijk is. We zullen bekijken of er nog extra zaken kunnen gebeuren, en eventueel Wegen & Verkeer of de aannemer optrommelen.” Voorlopig is er geen water binnengelopen in de woningen, maar het blijft wel regenen. Omwonenden houden hun hart vast. Oostakker heeft immers een trieste geschiedenis van wateroverlast en overstromingen, dat ligt nog vers in het geheugen.

Aan de Lievekaai is een van de grote treurwilgen geknakt en in het water terecht gekomen. De brandweer zal daar veel hebben om de boom uit de weg te ruimen. De Veldstraat moest even ontruimd worden omwille van wateroverlast, maar dat euvel werd snel verholpen.

Later meer.