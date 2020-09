Tekenaar Pieter De Poortere maakt strip voor kinderen rond gebroeders Van Eyck Cedric Matthys

09 september 2020

15u49 2 Gent Pieter De Poortere heeft een nieuw stripverhaal rond de gebroeders Van Eyck uit. Samen met jeugdschrijvers Frank Pollet en Moniek Vermeulen maakte hij een boek over de zoektocht naar ‘De Rechtvaardige Rechters’. Het is voor de Gentse tekenaar de eerste keer dat hij een werk maakt voor kinderen. “Normaal gezien steekt Pieter heel wat zwarte humor in zijn strips", zegt Pollet. “Daar moesten we af en toe eens op rem staan.”

“Begin dit jaar stonden we hier al eens in dezelfde setting.” Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) weet nog goed hoe hij op 15 januari het stripboek ‘LAM’ voorstelde. Tekenaar Pieter De Poortere, bekend van Boerke, maakte een album over het Lam Gods. “We stonden toen aan de start van het Van Eyck-jaar. Iedereen keek uit naar de vele initiatieven, met de tentoonstelling in het MSK als hoogtepunt.”

Vandaag, acht maanden later, weten we dat heel wat anders gelopen is. Door corona werd de expo afgelast en stond het culturele leven een hele tijd op heel laag pitje. Toch zat het creatieve bureau De Hofleveranciers niet stil. “Voor ons was het ook geen gemakkelijke periode", zegt zaakvoerder Peter Rogiers. “We geven niet enkel boeken uit, maar maken ook theater. Al onze shows werden afgelast. Nog een geluk dat we ons konden smijten op dit nieuwe project. In volle lockdown brachten we Pieter De Poortere samen met jeugdschrijvers Frank Pollet en Moniek Vermeuelen. Zo is dan toch dit mooie boek ontstaan.”

‘De Rechtvaardige Rechters’

In ‘Het verdwenen paneel’, zoals het nieuwe werk heet, volgen de lezers het verhaal van Anna. Het meisje gaat op zoek naar ‘De Rechtvaardige Rechters’, een schilderij dat in 1934 werd gestolen. “Het boek maakt deel uit van een grotere reeks”, legt Rogiers uit. “Met ons label Lees-Trip wil we kinderen opnieuw aan het lezen krijgen. Nog te veel ouders vinden dat strips lezen niet onder lezen valt. Van die gedachte willen we af. In onze boeken speelt tekst een belangrijke rol. Het is een laagdrempelige manier om kinderen op termijn warm te maken voor literatuur.”

“Voor Pieter was het de eerste keer dat hij een stripboek maakte voor kinderen”, vult schrijver Frank Pollet aan. “In zijn Boerke-strips zit normaal gezien heel wat zwarte humor. Daar moesten we af en toe eens op rem staan. Al hebben er wel wat inside jokes in gestoken. Zo heet de hond van het hoofdpersonage Peggy, toevallig de naam van mijn schoonzus. Hopelijk zorgt het niet voor familieruzies dat ik haar vernoemd naar een luie hond (lacht).”