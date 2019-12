Technopolis promoot wetenschap met heuse schoolshow Sabine Van Damme

03 december 2019

18u51 0 Gent De kinderen van basisschool De Wijze Eik keken zich vandaag de ogen uit hun hoofd. Technopolis on Tour kwam langs, en toonde de kinderen een reeks spectaculaire wetenschapsexperimenten.

Alle kinderen mochten meegenieten, per leeftijdsgroep. Bij de kleuters werd geëxperimenteerd met lucht, het eerste, tweede en derde leerkaar maakten kennis met gassen, en de oudste kinderen mochten testjes zien met druk. Technopolis on Tour maakte er heuse wetenschapsshows van in de sporthal in de Eeklostraat. Twee weken geleden mocht ook de andere vestiging in de Casierlaan Technopolis al ontvangen. “Technopolis on Tour werd betaald door ons Oudercomité”, zegt directeur Martine Waeytens. “Zij zorgen voor extra materiaal en projecten op school, met de opbrengst van allerlei activiteiten.” De Technopolis on Tour-show bezoekt scholen in heel Vlaanderen, en bereikte zo al meer dan 30.000 leerlingen en leerkrachten.