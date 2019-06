Technologiecampus Gent opent nieuw testcentrum voor logistieke technologie: “Werken voor leveranciers van Zalando, Coolblue en Alibaba” Yannick De Spiegeleir

06 juni 2019

16u21 7 Gent Op Technologiecampus Gent heeft de KU Leuven een nieuw labo voor logistieke technologie in gebruik genomen. Industrieel ingenieurs sleutelen er aan de nieuwe snufjes om transport, opslag en bevoorrading van producten op punt te zetten. “In een groot distributiecentrum is er geen tijd om 20 seconden op één voorwerp te wachten”, zegt professor Marc Juwet.

Met de opening van het nieuwe test- en demolabo speelt de KU Leuven in op de bloeiende e-commerce die de komende jaren enkel nog zal groeien. De kans is groot dat de pakjes die je straks thuis ontvangt van Zalando of Coolblue mee tot stand kwamen dankzij een stukje technologie dat ontwikkeld werd op de Technologiecampus van Gent.

“Er is in elk geval grote interesse vanuit de bedrijfswereld voor wat we hier doen”, zegt professor Industriële Ingenieurstechnieken Marc Juwet, die het nieuwe labo leidt. Eén van de paradepaardjes van het labo is een machine met een verticale lift die pakjes zo optimaal mogelijk stapelt. “Als bedrijven krap zitten qua ruimte zal het in de toekomst best mogelijk zijn dat ze dankzij deze machines hun plaats efficiënter kunnen inschakelen in plaats van dat ze een nieuw en duur bedrijfsgebouw moeten zetten.”

Het is ongelooflijk boeiend om hier te werken. Als afgestudeerd industrieel ingenieur kon ik kiezen uit verschillende werkaanbiedingen. Ik heb voor deze uitdaging gekozen omdat we hier de vrijheid krijgen om kennis te vergaren Ward Nica

Een andere term die vaak valt in het labo is ‘frustration free packaging’: nieuwe vormen van verpakking die zo min mogelijk hinder bij de consument veroorzaken. Onder meer de Amerikaanse e-commercegigant Amazon ziet die zoektocht naar frustratievrije verpakking als de heilige graal. Daarom ontwikkelde Ward Nica (24) een valtestmachine die kan uittesten van hoe hoog een verpakt product, bijvoorbeeld kerstballen, kunnen vallen voor ze breken. “Momenteel ben ik ook bezig met het op punt stellen van een wikkelmachine die ervoor zorgt dat je met een minimaal gebruik van plastic folie ervoor zorgt dat een product vast genoeg zit in de verpakking. Het is ongelooflijk boeiend om hier te werken. Als afgestudeerd industrieel ingenieur kon ik kiezen uit verschillende werkaanbiedingen. Ik heb voor deze uitdaging gekozen omdat we hier de vrijheid krijgen om kennis te vergaren.”

Grote interesse

Ook transportmiddelen van de toekomst worden onder de loep genomen op de Technologiecampus. Zo kan je er kennismaken met het prototype van een nieuwe cargofiets. “Met de hulp van een machine testen we met voortdurende trapbewegingen uit wat de levensduur is van zo’n fiets”, verduidelijkt professor Juwet. “Zo blijkt bijvoorbeeld dat je bepaalde remblokjes die 10 cent kosten slechts 200 keer kan gebruiken vooraleer er slijtage optreedt, terwijl een ander type remblokjes van 12 cent per stuk 6.000 keer kunnen gebruikt worden.” De interesse voor de innovatieve methodes van de KU Leuven blijken alvast groot. “We werken onder meer in opdracht van leveranciers van grote spelers zoals Alibaba, Zalando of Coolblue en vanavond komen er een 200-tal bedrijven kijken naar wat we hier doen.”