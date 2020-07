Team Labath wil afvalberg verminderen met hernieuwbare bekers Jill Dhondt

15 juli 2020

18u57 0 Gent Café Labath ging als tweede koffiehuis in Gent open tijdens de lockdown. Hoewel hun meeneemmateriaal allemaal biologisch afbreekbaar is, stond het team toch versteld van de afvalberg. Daarom zetten ze in op het gebruik van hernieuwbare bekers. Tijdens de periode van de Gentse Feesten lanceren ze een actie waarmee je bij de aankoop van een herbruikbare beker een jaar gratis koffie kan winnen.

“Tijdens de coronacrisis zijn we begonnen met afhaal”, zegt Lou Lambrecht van Café Labath. “We stonden versteld van de hoeveelheid afval dat dit met zich meebrengt, ook al werken we enkel met biologisch afbreekbare bekers, deksels en rietjes. Daarom willen we het gebruik van hernieuwbare bekers aanwakkeren.” Het team zet hun woorden kracht bij met een actie tijdens de Gentse Feesten. Dan verkopen ze hun eigen herbruikbare rode beker, waarmee je kans maakt op een jaar gratis koffie. “We maken geen winst op de verkoop van die bekers, we doen het puur om de afvalberg te helpen verminderen.”

Lou is net terug van een jaar Australië en merkte dat takeaway daar veel verder staat dan hier. “De mensen nemen daar automatisch hun eigen beker mee. Bij ons gebeurt dat nog zelden, wij hebben misschien één of twee klanten. Met onze actie hopen we dat gebruikelijk te maken in Gent en daarbuiten.”

Meer info op de website.