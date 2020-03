Te veel discriminatie op Gentse scholen: in vier jaar tijd 65 klachten bij Unia, zelfs uit het basisonderwijs



Sabine Van Damme Wim Naert

12 maart 2020

10u08 17 Gent In de periode 2015 – 2018 zijn er bij Unia liefst 65 meldingen rond discriminatie en racisme binnengelopen uit Gentse scholen. Dat blijkt na een vraag van Anne Schiettekatte (sp.a). De meeste klachten komen uit het middelbaar onderwijs, 1 op 3 ging over raciale thema’s. “Het is een thema dat mij nauw aan het hart ligt”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).

In de periode van 2015 – 2018 werden er bij Unia 65 meldingen geregistreerd vanuit Gentse scholen. In 2015 waren dat er 16, in 2016 maar 11, maar in 2017 en 2018 respectievelijk 20 en 18. Het grootste deel komt uit het secundair onderwijs (16) en het hoger onderwijs (15), maar zelfs uit het basisonderwijs werden al 7 klachten ingediend. “1 op 3 klachten ging over raciale criteria, evenveel over handicaps, en 13% over geloof, levensbeschouwing of LGBTQ+.”

“We horen nog te vaak dat ouders met een migratieachtergrond hun kinderen niet durven inschrijven in bepaalde scholen, of dat die kinderen zonder duidelijke reden worden doorgestuurd naar andere scholen”, zegt gemeenteraadslid Anne Schiettekatte. “We horen ook dat LGBTQ+-leerlingen zich niet correct behandeld voelen door sommige leerkrachten. De VUB pleit na een onderzoek voor bijscholing van leerkrachten, omdat zij nog steeds lagere verwachtingen hebben van kinderen uit sociaal zwakkere milieus of met een migratieachtergrond.” Schepen Decruynaere deelt de bezorgdheid. “Onderwijs zou een springplank moeten zijn, het diploma van de ouders zou niets mogen bepalen. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Online inschrijven

Het is nochtans niet zo dat de stad Gent niks doet. “Er waren al verschillende acties, waaronder een filmpje dat in 2017 is gemaakt in samenwerking met Unia. Daarin wordt stilgestaan bij wat haatuitspraken teweeg brengen, ook bij kinderen. Dankzij het systeem van online inschrijven maakt elk kind evenveel kans om in gelijk welke school binnen te geraken. Ook is er in de schooljaren 2018- 2019 en 2019-2020 een grootschalig onderzoek gevoerd in 81 Gentse scholen, bij 1.835 leerkrachten. Het ging om een diversiteitscreening, die de houding van de leerkrachten inzake diversiteit in kaart brengt. Er werd onder meer gevraagd naar wat leerkrachten zelf nog nodig achten om zich competenter te voelen in de klas. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.”