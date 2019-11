Te laat? Dan blijft de schoolpoort van De Tovertuin dicht voor mama’s en papa’s Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

17u32 5 Gent Op stedelijke basisschool De Tovertuin in Gent zullen ouders hun kinderen vanaf december niet meer naar de klas kunnen begeleiden als ze aankomen nà de start van de schooldag om 8.20 uur. “De directie wil een duidelijk signaal geven aan de ouders die hardnekkig te laat komen”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Decruynaere benadrukt dat de maatregel niet uit de lucht komt gevallen. “Ik sta achter deze maatregel. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om ouders die hun kind één keer vijf minuten te laat op school afzetten. Dat kan iedereen wel eens overkomen. Het gaat om ouders die hun kinderen te pas en te onpas te laat naar school brengen. Dat is nefast voor hun kinderen die het begin van de schooldag missen, maar ook storend voor de kinderen die wel tijdig in de klas zijn.”

De directie en brugfiguur van de school gingen eerder al in dialoog met ouders aan de schoolpoort, maar die aanpak wierp blijkbaar onvoldoende zijn vruchten af. “Bij een telling vorige week bleken slechts twee derde van de kinderen op tijd. Daarom is er besloten vanaf december deze maatregel in te voeren. We krijgen van de school nu al het signaal dat de aankondiging van de maatregel zijn effect niet mist: deze week al zijn er minder laatkomers.”

Zowel in de lagere school als in de kleuterschool worden ouders geacht hun kinderen tijdig op school af te zetten voor 8.20 uur. Nadien wordt de deur enkel nog opengedaan voor de leerlingen. De kinderen van de lagere school gaan zelfstandig naar de klas, de leerlingen van de kleuterschool krijgen begeleiding van een volwassene. “Voor alle duidelijkheid: ouders van kleuters die tijdig arriveren kunnen tussen 8.20 en 8.45 uur wel deelnemen aan het dagelijkse warm onthaalmoment”, besluit de schepen.