Te klein restaurant organiseert bubbel-diners voor 10 gasten Jill Dhondt

05 juni 2020

19u24 6 Gent Het restaurant Commotie aan de Zuid is te klein om opnieuw rendabel open te gaan volgens de afstandsregels. Daarom besloten de uitbaters, Lara De Vlieger en Thomas Gellynck, om hun deuren enkel privé te openen, voor bubbels van maximum tien personen. Intussen werken ze verder aan een nieuwe, grotere locatie in Sint-Amandsberg.

“Helaas kunnen we in ons huidig pand de regels die ons worden opgelegd door de overheid niet volgen”, zegt Lara. “Als we tussen elke tafel anderhalve meter afstand moeten garanderen, dan kunnen we zes man zetten. Daar draaien we enkel maar verlies op, dus hebben we besloten om bubbel-diners te organiseren. Een groep van maximum tien personen heeft dan het restaurant voor henzelf. Ze mogen zich verwachten aan een vast menu met 5 gangen. We wisten niet zeker of het zou aanslaan, maar we hebben op een dag tijd al 25 aanvragen gekregen voor de maand juni. Mensen hebben lang genoeg stil gezeten thuis, en zijn enthousiast om terug op restaurant te gaan.”

Intussen zijn Lara en Thomas volop bezig met het renoveren van hun nieuw pand in Sint-Amandsberg, recht tegenover de Rozenbroeken. “We hopen daar in september open te gaan. We noemen het onze Commotie 3.0, aangezien we begonnen zijn met een pop-up in Kortrijk, en daarna naar de Hubert Frere-Orbanlaan zijn gekomen. In het nieuwe restaurant kunnen we wel met een volledige bezetting werken, met respect voor de afstandsregels. Er een groot terras dat grenst aan een bos, waar we volledig corona-proof kunnen werken.”

Alle reservaties verlopen via mail naar info@commotiegent.be.