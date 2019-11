Taxisector zet juridische stappen tegen nieuw decreet, ook in Gent grote ongerustheid Sabine Van Damme

10 november 2019

10u29 0 Gent De uitvoeringsbesluiten voor het nieuwe ‘taxidecreet’, die vrijdag zijn goedgekeurd, zorgen voor verbolgen reacties in de sector. De Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.) stapt naar de rechtbank om het nieuwe decreet teniet te laten doen. Ook in Gent wordt met grote ongerustheid gekeken naar de evoluties, zowel bij de stad als bij de taxibedrijven zelf.

Het nieuwe taxidecreet maakt dat de taxisector zo goed als volledig gederegulariseerd wordt. Heel wat wettelijke vereisten en regels die waren opgelegd om met een taxi te mogen rijden, vallen weg. De poorten worden daarmee open gezet voor giganten zoals het in het buitenland razend populaire Über. Vanuit het oogpunt van de klanten lijkt dat op het eerste zicht een fantastische zaak. Maar voor de Vlaamse taxibedrijven betekent dit de doodsteek, zo vreest GTL.

Ook in Gent wordt met groot ongenoegen gereageerd op het nieuwe decreet. “Dit betekent een nieuwe taxi-oorlog”, liet mobiliteitsschepen Filip Watteeuw zich al meermaals ontvallen. Vandaag reikt de stad taxivergunningen uit in Gent. Er is een limiet gesteld op 220 taxi’s, zodat iedereen de kans krijgt zijn brood te verdienen. Er is een lange wachtlijst van nieuwe kandidaat-taxi’s. Alleen de in Gent vergunde taxi’s mogen wachten op de vaste standplaatsen aan het station en aan Sint-Michiels. Ze rijden met vaste, afgesproken tarieven. Er wordt streng gecontroleerd door de politie. “En terecht”, vindt Watteeuw. “Want er zitten altijd een paar cowboys in die taxi’s die de sfeer en de reputatie verzieken van diegenen die het wél goed doen, een meerderheid trouwens.”

Vanaf 1 januari verandert dat alles. Dan mogen alle taxi’s Gent binnen, om overal op straat mensen op te pikken. Verwacht wordt dan dat taxi’s oeverloos rondjes gaan rijden rond pakweg de overpoortbuurt of het centrum, in de hoop ergens mensen te kunnen oppikken. Prijzen kunnen niet meer gecontroleerd worden. Het aanbod zal de vraag overstijgen, er zal gewerkt worden aan dumpingprijzen, wat dan weer zal leiden tot sociale uitbuiting.

“Deregulering über alles”, klinkt het cynisch bij de GTL. “De regering gaat met de nieuwe regels lijnrecht in tegen eerdere adviezen van de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA), de sociale partners en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Bovendien worden eerdere beloftes om sociale dumpingpraktijken te vermijden niet nagekomen. “De deur wordt wagenwijd opengezet voor schijnzelfstandigen en sociale dumpingpraktijken, zoals we die reeds kennen bij maaltijdbezorgingsdiensten”, stelt Yves Toutenel van ACV-Transcom. “Dit gaat volledig in tegen de trends die we vandaag ontwaren in andere landen, regio’s en steden. Zowel New York, Londen, Amsterdam en Californië leggen de platformen opnieuw regels op. Met dit decreet en uitvoeringsbesluit beslist Vlaanderen om de ogen te sluiten en niet te leren uit de fouten van anderen”.