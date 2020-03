Taxiritten waren wel degelijk te duur, probleem wordt opgelost

Erik De Troyer

04 maart 2020

11u43 0 Gent De verhoogde tarieven voor een taxirit in Gent blijken het gevolg van een fout van de stad. Het probleem wordt opgelost.

De voorbije weken haalden een aantal klanten van taxichauffeurs de politie erbij toen bleek dat hun gewoonlijke rit van 8,5 euro plots bijna dubbel zo veel kostte. De stad had een prijsverhoging goedgekeurd maar die bleek veel drastischer dan gepland. Intussen kregen de taxichauffeurs een update van de stad en daarin wordt de fout toegegeven.

De stad raadt nu alle taxichauffeurs aan om voorlopig de nieuwe tarieven niet te laten installeren op hun zogenaamde taxameter. De periode om zich in regel te laten stellen werd met een maand verlengd tot 30 april 2020. In tussentijd kunnen er in Gent wel meerdere tarieven van kracht zijn voor een rit. Wie een taxi neemt informeert best even op voorhand wat dat zal kosten.