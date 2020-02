Taxirit plots bijna dubbel zo duur: “Al drie klanten hebben de politie gebeld”



Erik De Troyer

25 februari 2020

15u29 0 Gent Een rit met de taxi binnen Gent blijkt plots bijna twee keer zo duur te zijn. Recent keurde de gemeenteraad een prijsverhoging goed maar daar bleek een foutje in te zitten waardoor nu ook meteen moet betaald worden wanneer de taxi stil staat. Het zijn de taxichauffeurs zelf die de kat de bel aanbinden. “Dit weekend hebben drie klanten de politie gebeld omdat hun gebruikelijke rit van 8,5 euro nu plots bijna twee keer zo veel kost”, zeggen ze.

Gent heeft al vele jaren een unieke manier om taxi-tarieven te berekenen. Voor een korte rit binnen Gent betaalt men standaard 8,5 euro. Voor een nachtrit is dat 11 euro. Nog een opvallend verschil: wanneer een taxi in de file staat dan liep de teller bij Gentse taxi’s pas na 5 kilometer door.

“Dat tarief van 8,5 euro was aan de krappe kant”, zegt taxichauffeur Joeri Cools. “Dat besefte men bij de stad en dus heeft men op de tarieven opgetrokken. Om die nieuwe tarieven te activeren moeten we met onze taxi naar de garage waar die software wordt geïnstalleerd. We moeten als taxichauffeur met een vaste standplaats het bedrag aanrekenen dat op onze meter komt.” De taxichauffeurs moeten uiterlijk tegen 1 maart in orde zijn.

“Er komen momenteel veel negatieve opmerkingen van klanten. Vaste klanten zijn gewoon om aan 8,5 euro mee te rijden. Nu wordt dat plots 13,5 euro, als het een beetje tegen zit en er is veel file kan dat zelfs 18 euro zijn. Toch grote verschillen. We kunnen ons niet veroorloven dat onze tarieven een pak hoger liggen dan bij andere taxi’s. Dat zou nefast zijn.”

De taxichauffeurs bestudeerden intussen zelf wat er misliep. “Er zouden drie tarieven verhoogd worden maar men heeft ook het wachttijd van 5 minuten afgeschaft en dat is een vierde prijsverhoging. Daar werd niet om gevraagd. Gent is de enige stad waar de teller begint te lopen op 8,5 euro en dat maakt ons nu dus een pak duurder.”

De taxichauffeurs willen vooral hun klanten waarschuwen voor de tariefverhoging en benadrukken nog eens dat ze zelf geen vragende partij waren voor dergelijke prijsverhogingen. Ze vragen de stad om snel in te grijpen. Er is ook een probleem met de zogenaamde taxameters die in achteruitkijkspiegels verwerkt zitten. Die kunnen de nieuwe tariefupdate niet aan. Voor hen vragen de Gentse taxichauffeurs een uitstel.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt de hij de situatie zal bestuderen.