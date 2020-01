Taxichauffeurs willen oude stek voor station Gent Sint-Pieters terug: “Met rolstoel of zware koffer raak je niet aan taxistandplaatsen”



Erik De Troyer

08 januari 2020

17u47 0 Gent De Gentse taxichauffeurs willen terug naar hun oude stek voor het station Gent Sint-Pieters. Een delegatie van Gentse taxichauffeurs hadden daarover woensdag een onderhoud met de NMBS en de stad. “Er staan nauwelijks wegwijzers naar onze ondergrondse taxistandplaatsen en de weg er naartoe is gewoon niet veilig. Bovendien zijn we zo goed als onbereikbaar met een rolstoel of met zware koffers”, klinkt het. De NMBS belooft snel beterschap.

De taxisector ondergaat razendsnelle veranderingen. Sinds het nieuwe taxidecreet mogen ook zogenaamde ‘straattaxi’s’ klanten oppikken. Terwijl de vaste Gentse taxichauffeurs op hun aangeduide plek moeten blijven aan de fietsenstalling kunnen de straattaxi’s aan de uitgang van Gent Sint-Pieters ongemoeid klanten oppikken. “En dat gebeurt ook vaak. Het is dan ook één van de redenen waarom we graag terug naar onze oude stek zouden willen. Vandaag wordt die gebruikt als parking voor voertuigen van de NMBS maar die kunnen net zo goed hier ondergronds staan. Of dat opnieuw voor vechtende taxichauffeurs zal zorgen? We zijn allemaal volwassenen hé. Als we hier beneden overeen komen dan zal dat ook wel lukken op het plein voor het station.”

Ongedierte en vallende stenen

Het is maar één van de problemen waar de taxichauffeurs mee kampen. “Onlangs had ik een stel Amerikanen. Allebei 80 jaar en allebei door omstandigheden op krukken”, legt Cetin A. Kadir uit. “Die had ik hier in de ondergrondse standplaats moeten afzetten om ze dan via een steile helling of via de trap naar het station te laten stappen. Ik heb ze uit pure noodzaak aan de ingang van het station afgezet, maar daar dreigde men meteen met een boete. Ga dat maar eens aan een klant uitleggen.”

“Ik heb hier onlangs de ambulance moeten bellen voor een dame die viel op de trappen. Men heeft beloofd dat hier een lift zou komen maar wanneer? In 2028 wanneer de renovatie van het station klaar is? In tussentijd kan men met een zware koffer met moeite deze helling af en met een rolstoel is het helemaal onmogelijk”, aldus de delegatie. Bijkomende problemen: de slechte luchtkwaliteit aan de ondergrondse standplaatsen, een probleem met ongedierte aan de hellende tuin en stenen van het gelijkvloers die op de taxi’s vallen.

Beloftes

Het gesprek met de NMBS verliep goed en er werden zelfs beloftes gedaan. Dat bevestigt ook schepen Filip Watteeuw (Groen) die mee aan tafel zat. “Tegen maart zal er betere bewegwijzering voorzien worden door de NMBS. Er wordt ook bekeken hoe op kortere termijn een manier kan gevonden worden om op een veiligere manier tot in de ondergrondse parking te geraken. Dat kan dan bijvoorbeeld gebeuren met een tijdelijke lift. De stad engageert zich om het ongedierte-probleem op te lossen en er komen nog enkele kleinere aanpassingen. Daarmee moeten de voornaamste opmerkingen van de taxichauffeurs aanpakt zijn. Als dat nog niet blijkt te volstaan, kan een verhuis naar de voorkant van het station nog bekeken worden”, aldus Watteeuw. “Het was in elk geval een zeer hoffelijke vergadering.”

Ook de taxichauffeurs zijn tevreden dat de vergadering resultaat opleverde. “We zijn blij dat de NMBS met concrete ingrepen is gekomen. In maart zitten we opnieuw rond de tafel.”