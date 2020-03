Taxichauffeurs trekken aan de alarmbel: “Nog drie oproepen per week, maar we moeten doorwerken” Jill Dhondt

31 maart 2020

18u11 56 Gent Enkele Gentse taxichauffeurs trekken aan de alarmbel omdat ze bijna geen klanten meer hebben. Als ze toch een passagier kunnen meenemen, is het onmogelijk om aan social distancing te doen. Besluiten de chauffeurs om te stoppen met rijden, dan hebben ze geen recht op een hinderpremie.

“Er zijn zo goed als geen klanten”, zegt zelfstandig taxichauffeur Fouad Oulad Khlie. “Logisch, plekken waar wij afhankelijk van zijn zoals hotels, restaurants en luchthavens, zijn gesloten. Voor de maatregelen kreeg ik gemiddeld tien telefoons per dag, nu krijg ik nog geen drie oproepen per week. Als je van ’s morgens tot ’s avonds rondrijdt, verzamel je nog geen 50 euro.”

“Als we nog oproepen krijgen, komen ze eerder uit het ziekenhuis”, zegt collega Muhamed El Jaouhari. “Dat zijn mensen die van intensieve zorg komen, en nog niet helemaal gezond zijn. Door hen te vervoeren riskeren wij het virus te verspreiden.”

“Het minimum dat je kan doen is handgel smeren en mondmaskers dragen. Maar daar is nu al een tekort aan. Je kan ook moeilijk je hele auto desinfecteren, telkens als je een klant vervoerd hebt Muhamed El Jaouhari

Mümin Kokur, een derde taxichauffeur, geeft aan dat het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren in een wagen. “We riskeren om besmet te worden of het virus door te geven.” “Het minimum dat je kan doen is handgel smeren en mondmaskers dragen”, vult Muhamed aan. “Maar daar is nu al een tekort aan. Je kan ook moeilijk je hele auto desinfecteren, telkens als je een klant vervoerd hebt. Die moeten bovendien één per één vervoerd worden, tenzij het over een gezin gaat. Maar wij zijn niet bevoegd om te controleren of mensen onder één dak wonen.”

Monden te voeden

Mümin, Fouad, Muhamed en andere zelfstandige taxichauffeurs zouden het werk willen neerleggen. Het probleem is, dat wanneer ze stoppen, ze geen recht hebben op steunmaatregelen. “Omdat we onder openbaar vervoer vallen”, zegt Mümin. “We moeten een minimum aan dienstverlening organiseren.”

De chauffeurs zitten met de handen in het haar, nu ze hun inkomen zien slinken. “Intussen zitten we wel met leningen, kinderen en vaste kosten. Er moet iets gebeuren, er moeten steunmaatregelen komen voor de taxisector, zodat we de crisis kunnen overleven.”