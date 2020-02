Taxichauffeur riskeert tien jaar cel voor mensensmokkel, kompaan valt in slaap tijdens pleidooi Cedric Matthys

12 februari 2020

15u37 0 Gent In het Gentse hof van beroep hebben woensdagvoormiddag drie Gentse taxichauffeurs terechtgestaan voor mensensmokkel. De mannen van Albanese afkomst voerden illegalen naar vrachtwagenparkings. A.H., de beklaagde die de ritten regelde, riskeert 10 jaar cel. In totaal maakte hij 163 slachtoffers.

“Wij hebben ze niet op de vrachtwagen gestoken. Dat is de uitleg waar ze straks mee gaan uitpakken. Mark my words.” Procureur Peter De Smet was woensdagvoormiddag hard tegen de drie Gentse taxichauffeurs die voor hem op de beklaagdenbank zaten. De mannen van Albanese nationaliteit waren volgens hem “een schakel in de hele mensensmokkel”. “We kwamen het trio op het spoor via telefoononderzoek", zei De Smet. “Zo ontdekten we dat de beklaagden aan de lopende band mensen van een louche hotel in Gent naar snelwegparkings voerden. Het was een echt continubedrijf.”

De procureur legde uit dat A.H. volgens hem de spilfiguur was. De 46-jarige Albanees vluchtte op zijn vijfentwintigste naar België en ging hier na een tijdje aan de slag als taxichauffeur. Hij stond in contact met de smokkelaars en regelde zo 163 ritten. Bij een huiszoeking in zijn woning vonden de speurders een smak cash geld: 85.000 euro en 5000 pond. H. betwistte dat het geld afkomstig was van de dubieuze taxiritjes. Daarenboven is het moeilijk te achterhalen hoeveel er nu eigenlijk verdiend is met de smokkel. H. voerde immers niet alle ritten zelf uit. Hij werkte samen met twee Gentse broers, eveneens met Albanese roots. Zij staan vandaag mee terecht.

Geliefde gitaren

A.H. kreeg in eerste aanleg 5 jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. Ook legde de rechter hem een geldboete van 1,3 miljoen euro op, waarvan 260.800 euro effectief. Nu vorderde het Openbaar Ministerie tien jaar celstraf en een boete van 164.000 euro, beide effectief. Toch hoopt zijn advocaat Toon Deschepper op een mildere straf. “De mensen die mijn cliënt vervoerde namen plaats naast hem”, argumenteerde hij. “Mensensmokkelaars steken personen als vee in camions. Dat was hier niet het geval. Als iemand honger had, gaf mijn cliënt ze zelfs een stuk van zijn belegd broodje.”

De advocaat vroeg een voorwaardelijke celstraf en een veel lagere geldboete. “Deze man heeft niet het loon van een eerste minister”, zei hij. “Herleid de som tot een redelijk bedrag en mijn cliënt zal moeite doen om de boete terug te betalen. Ook begrijp ik niet waarom zijn gitaren in beslag zijn genomen. Die instrumenten zijn van weinig waarde, maar liggen hem heel na aan het hart. Hij zou ze als muzikant graag terughebben.”

Slaapkop

Na het pleidooi van Deschepper kwamen de advocaten van de twee broers aan het woord. “Uw cliënt is duidelijk moe”, zei de rechter toen. Het Openbaar Ministerie vorderde 24 maanden effectief voor de jongste broer, maar dat hield hem niet wakker. Knikkebollend zat hij op de beklaagdenbank. “Hij rijdt al nachten rond met zijn taxi”, verdedigde zijn advocate Sarah Schatteman zich. In eerste aanleg kreeg de man nog 30 maanden met uitstel. Voor zijn oudere broer spraken de rechters 3 jaar cel met uitstel uit. Die laatste riskeert nu 45 maanden effectief. Uitspraak op 18 maart.