Taxichauffeur en garagehouder lanceren Gentse pils Coucou: “Ideaal voor een terrasje” Erik De Troyer

10 februari 2020

17u08 68 Gent Het is nog even wachten op terrasjesweer maar taxichauffeur Joeri Cools (47) en voormalig garagehouder Geert De Paepe (50) zijn nu al aan het brouwen aan hun Gentse pils. Vanuit hun hoofdkantoor in Sint-Denijs-Westrem willen ze het komende jaar een half miljoen flesjes ‘Coucou’ verdelen. “Het bier bevat weinig alcohol en heeft een frisse smaak. Ideaal voor een terrasje.”

Gent heeft geen enorm grote biercultuur. Er zijn een aantal zware biersoorten maar tot nu toe was ’13' het enige Gentse pilsbier op de markt. Daar komt nu een concurrent bij. “We spelen in op de grote vraag”, legt Joeri uit. “Alle grote brouwers gooien zich op de markt van bier met een laag alcoholpercentage. Bier zonder alcohol krijgt vaak zijn biersmaak door toevoegingen. Coucou is een écht bier al heeft het maar 2,8% alcoholgehalte. Een bier maken met zo’n laag alcoholgehalte is een hele uitdaging maar het is ons na een jaar proberen en bijschaven toch gelukt. Het is een bier met wat toetsen van vlierbloesem en zelfs walnoten. Zeer verfrissend en licht.”

“Het bier is behalve alcoholarm ook nog eens glutenvrij. “Van gluten kan men een overbelaste maag krijgen. Ook naar glutenvrij bier is er steeds meer vraag”, stelt Joeri. Het bier wordt niet in Gent gebrouwen maar wel in Menen. “Maar het is hier in Gent ontwikkeld en we verdelen het vanuit Sint-Denijs-Westrem.”

Taxi-chauffeur Joeri vond een bierpartner in Geert De Paepe. Die runde voorheen twee garages, één langs de N60 en één op de Hogeheerweg in Sint-Denijs-Westrem. Die locatie in Sint-Denijs-Westrem doet nu dienst als uitvalsbasis voor de biersoorten Coucou en Libidus.

Beide bierliefhebbers willen elke drie maanden zeker 100.000 flesjes Coucou aan de man brengen. “Mijn vorige bier Libidus was al te koop op 100 verkooppunten, voor Coucou moeten dat 300 tot 400 verkooppunten worden”, zegt Joeri. De meeste Gentse grote bierhandels hebben intussen hun eerste levering Coucou gekregen.

“We zouden graag onze eigen brouwerij beginnen, maar dat is een plan op lange termijn. Nieuwe biermerken beginnen vaak bij bestaande brouwerijen en als ze succesvol worden, starten ze hun eigen productie. Hopelijk kan dat hier ook.”

Voor meer info : www.coucoubier.be