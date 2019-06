Taxichauffeur bekent dat hij coke dealt Erik De Troyer

11 juni 2019

16u56 3

In Gent is een taxichauffeur betrapt met cocaïne en een pak cash in zijn wagen. Dat bevestigt het parket. De man kon niet anders dan toegeven dat hij naast zijn job als taxichauffeur ook coke dealde.

De man werd vorige week dinsdag staande gehouden door de politie aan de Land van Waaslaan. Bij de controle van het voertuig werden een aantal pakjes cocaïne aangetroffen samen met een som geld. De taxichauffeur, een 25-jarige Nederlander die in Laarne woont, bekende dat hij cocaïne dealde. In zijn woning werd nog een huiszoeking uitgevoerd. Daar werd nog eens 20 gram cocaïne aangetroffen samen met een aantal zaken die wijzen op drughandel. De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die liet hem vrij onder strikte voorwaarden.