Taverne Angulus staat over te nemen, na incident met uitbater die meisje sloeg Sabine Van Damme

22 juli 2020

Taverne Angulus in de Sint-Lievenspoortstraat in Gent staat over te nemen. Er zijn wel meer horecazaken die er de brui aan geven na de coronalockdown, maar bij de Angulus speelt er vermoedelijk meer. De uitbater verkocht eind juni een 19-jarige studente een klap 'omdat ze te hoerig gekleed was', waarna een storm op sociale media losbarstte.

Volgens het verhaal dat de studente vertelde, was er een woordenwisseling ontstaan tussen haar en de uitbater. Die laatste had het meisje en haar vriendin zomaar uitgescholden omdat hij vond dat ze te zomers gekleed gingen. Hij noemde hen onder meer “lelijke zeugen”. Anna Da Costa liet zich niet zomaar doen en ging verhaal halen. Daarbij verkocht de uitbater haar een stevige klap in het gezicht. De vriendin filmde het hele incident, en dat werd op Facebook gepost. Er volgde een ware storm van berichten, en kort daarna werd de Angulus gevandaliseerd. Er werd een steen door het raam gesmeten en de gevel werd met verf beklad. De uitbater werd ook zelf stevig bedreigd, en legde een klacht neer bij de politie. Maar de naam en de reputatie van de zaak waren onherroepelijk beschadigd. Vermoedelijk is de combinatie van deze gebeurtenissen met de coronacrisis de reden waarom de zaak nu definitief de deuren heeft gesloten. De uitbater is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.